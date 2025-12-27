Mirabela Grădinaru răspunde dacă i-a cerut Nicușor Dan mâna

Întrebată dacă a fost cerută în căsătorie de președintele Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a răspuns direct: „Nu încă”.

Partenera președintelui Nicușor Dan a fost invitată în cadrul emisiunii „La cină” de la Digi 24 și a fost întrebată dacă președintele a cerut-o în căsătorie. Mirabela Grădinaru a oferit un răspuns scurt și ferm: „Nu încă”. Aceasta a vorbit și despre viața personală și profesională, dar și despre seara în care l-a cunoscut pe Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ: