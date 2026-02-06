Mircea Badea ridiculizează dosarul DNA în care e implicat primarul Robert Negoiță: O prosteală de subiect, mie mi-e jenă să vorbesc despre asta

Mircea Badea a reacționat ironic, după ce Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar. „Ne uităm hipnotizați la un petic de asfalt ca la OZN. România e țara lui abuz în serviciu”, a spus Badea.

Mircea Badea nu a ezitat să comenteze în stilul propriu subiectul zilei de joi. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost audiat la DNA și a fost pus sub control judiciar de procurori, într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său, Ionuț Negoiță.

Joi au fost efectuate percheziții atât la sediul Primăriei Sector 3, cât și acasă la Robert Negoiță.

Badea a vorbit despre subiect în emisiunea sa și spune că românii au fost interesați de „covorul de asfalt așternut de Robert Negoiță”, deși în lume se petrec lucruri mai grave.

„Joi toată România s-a ocupat cu un pârț, în termeni medicali… flatulență. Mă refer la marea acțiune a procurorilor anticorupție împotriva primarului Robert Negoiță. O prosteală de subiect de mi-e jenă mie să vorbesc despre acest lucru. E o frecție de subiect. România a stat joi să se uite la… absolut nimic. Prosteala asta de trei lei a fost peste tot azi. Românii se duc pe orice fentă. Românii nu învață nimic din nimic.

E acuzat de abuz în serviciu. Dacă aș avea un euro de fiecare dată când am rostit această formulare… Așa s-a executat, în vremea lui Băsescu, oricine, cu abuz în serviciu. România e țara lui abuz în serviciu”, a comentat Mircea Badea.

Mircea Badea a vorbit și de Recorder

„Eeee… așa da! Vedeți? Noi vorbeam despre DNA și percheziții și ia uite cum am ajuns să vorbim despre jurnaliștii de la Recorder. Dar procurorii ce zic? Bine… procurorii ca procurorii, dar jurnaliștii de la Recorder… Aia e… Ce zic ei, domnule?! (…)

În timp ce lumea arde, noi ne uităm hipnotizați la un petic de asfalt ca la OZN”, a mai declarat realizatorul TV.

„Ne-a interesat covorul de asfalt așternut de Robert Negoiță”

Mircea Badea afirmă că românii au uitat de subiectele cu adevărat importante.

„Între timp, România a pierdut 231 de milioane de euro din PNRR din cauza amânării CCR pe pensiile magistraților. Prieteni, nu a interesat pe nimeni acest subiect. Ne-a interesat covorul de asfalt așternut de Robert Negoiță pentru că a zis Recorder. Iar procurorii au făcut percheziții”.

Negoiță: Nu i-am construit fratelui meu nimic cu bani publici

Edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus că nu i-a construit fratelui său mai mic nimic din bani publici, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3.

„Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât drumul construit este public, e liber pentru a fi folosit de orice cetăţean care are nevoie de el, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie plătite din bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu”, afirmă primarul.

Negoiță mai precizează că că reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 au fost împiedicaţi de Primăria Capitalei să facă „toate documentele necesare”.

„Relaţia cu Primăria Capitalei n-a fost funcţională până acum, n-am reuşit să facem exproprieri, avem solicitări din partea cetăţenilor, pentru că e foarte mult trafic pe străduţe aglomerate şi acolo unde am găsit soluţii am făcut drumuri. Varianta legală e să facem documentaţie de urbanism ,exproprieri si apoi să construim,. Din cauză că noi avem toate documentaţiile blocate de patru ani la Primăria generală noi nu putem să ne facem treaba în mod legal şi corect cu exproprieri şi cu toate cele şi cu documentaşie de urbanism. Chiar şi-aşa cetăţenii, pe bună dreptate, ne solicită lucrurile astea”, a declarat Negoiţă.

Negoiță subliniază că nu a făcut „un favor” celor cărora le-a „ocupat” terenul cu drum public, ci chiar un deserviciu.

„Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru Sectorul 3, libere să fie folosite de orice cetăţean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. Atunci când ocupi cu utilităţi publice proprietate privată, legea prevede despăgubire, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că nu am avut posibilitatea legală să fac treaba asta”, a spus Negoiţă, adăugând că, din punctul său de vedere, a respectat legea.

Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar

Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că drumul a fost construit „pe repede-înainte”, peste o magistrală de gaz, „fără niciun fel de autorizații”.

Procurorii au anunțat oficial că cercetările vizează infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2017-2025. Potrivit DNA, joi au avut loc 11 percheziţii, din care două la sediile unor insituţii publice şi restul la persoane fizice sau la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

