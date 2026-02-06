Prima pagină » Știri politice » Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit

06 feb. 2026, 15:01, Știri politice
Negocierile dintre premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali în Consiliul Tripartit în legătură cu pachetul de măsuri economice, Blocul Național Sindical solicită modificări, în special legate de reforma administrativă. Potrivit sindicaliștilor, măsurile, așa cum sunt formulate, pot avea efecte disproporționate și periculoase.

Guvernul a propus partenerilor sociali să-și desemneze reprezentanți în grupurile de lucru pentru elaborarea următoarelor două pachete de măsuri ce vor fi promovate în scopul reducerii deficitului bugetar.

Ce modificări cer sindicaliștii

Blocul Național Sindical (BNS) solicită modificări esențiale ale proiectului:

  • reducerea de 10% să fie aplicată doar unde nu au existat economii în 2025

  • identificarea posturilor vacante și redistribuirea personalului înaintea concedierilor

  • menținerea salariilor de bază și reducerea cheltuielilor prin alte metode (de exemplu sporuri)

  • transformarea posturilor part-time doar cu acordul angajatului

  • exceptarea unor domenii sensibile: poliție locală, educație, cultură, de la reduceri

Sindicaliștii avertizează că modificările privind munca cu jumătate de normă ar putea duce la plecarea personalului calificat din sistemul public.

Amenințarea grevei generale

Nemulțumirea a ajuns deja în stradă: profesori și angajați din primării au protestat, iar funcționarii locali anunță oprirea activității cu publicul și posibilă grevă generală.

Reprezentanții sindicatelor acuză lipsa dialogului real cu Guvernul și consideră reforma „un simulacru”. Ei spun că angajații sunt pregătiți să blocheze instituțiile. Motivul? Sentimentul de nedreptate acumulat după ani de restrângeri de drepturi și plecări din sistem.

Impactul asupra serviciilor publice

O reducere de 30% a numărului de posturi în administrația locală ar putea afecta funcționarea unor servicii esențiale, în special ordinea publică și siguranța comunității, avertizează sindicatele, dacă nu se face diferența între personalul operativ și cel administrativ.

Bolojan discută cu sindicatele și patronatele măsurile de relansare economică, proiect propus inițial de PSD

Măsurile de relansare economică. Ce propuneri anunță ministrul Finanțelor pentru companii mici și medii. Creșterea pragului de încasare de TVA, printre măsuri

