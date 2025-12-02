Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”

02 dec. 2025, 14:10, Actualitate
Foto: Facebook Mircea Dinescu

Reunumit pentru pamfletele sale savuroase, poetul Mircea Dinescu nu a ratat ocazia de a ironiza cacialmaua festivităților derulate de Ziua Națională a României. Într-un text plin de umor și expresivitate literară, poetul disident face o antiteză între eroii neamului și palidele figuri ale primei scene politice de azi.

În balada sa închinată zilei de 1 Decembrie, poetul care spunea despre sine Sunt tânăr, Doamnă, vinul mă ştie pe de rost nu a ratat ocazia de a constata cu amărăciune că horele de altădată au fost înlocuite vulgar de damful de mititei și bere și de o hărmălaie fără sens.

Mircea Dinescu 

Mai mult, voievozii care ne-au scris istoria au fost înlocuiți de un președinte și o pălărie, care s-au dat în stambă că-i p i ș ă l ă u de aur pe Cîmpie.

Hora dezbinării

Cînd pe Mihai l-au încolțit valonii
strigînd ca un nebun „Cu asta Basta!”,
valahii-și suflecară pantalonii
și au fugit, că-i aștepta nevasta.
L-a auzit cînd voi făceați pe surzii
măicuța sa ce-n iad ardea rachiul
și de atunci pe sub Cîmpia Turzii
își caută cu disperare fiul.
În horele cu tricolor pe burtă
simțiți că-n damf de mititei și bere
distanța dintre c u r și cap e scurtă.
Numai un cap vrea trup și-ntruna-l cere.
Cînd Tudor s-a mutat într-o fîntînă,
ucis și el din dragoste de țară,
nu s-a găsit atunci măcar o mînă
de bun român, să-l scoată viu, afară.
Acum atras ca fluturul de-o lampă
un președinte și o pălărie
în văzul lumii se dădură-n stambă
că-i p i ș ă l ă u de aur pe Cîmpie.

Cele mai noi