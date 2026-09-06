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Gigantul italian Ferrero ar urma să deschidă o fabrică la Timișoara. Compania a cumpărat deja terenul

Gigantul italian Ferrero ar urma să deschidă o fabrică la Timișoara. Compania a cumpărat deja terenul
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Grupul italian Ferrero, producătorul brandurilor Nutella și Kinder, pregătește deschiderea unei fabrici în România, la Timișoara, potrivit unor surse citate de Ziarul Financiar. Compania ar fi cumpărat deja terenul necesar pentru viitoarea unitate de producție, relevă Ziarul Financiar.

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Ferrero este unul dintre cele mai mari grupuri din industria alimentară mondială, cu afaceri anuale de aproximativ 20 de miliarde de euro. Potrivit informațiilor obținute de ZF, italienii au făcut deja un prim pas pentru dezvoltarea activității industriale în România prin înființarea, în 2026, a companiei Ferrero România Industrial SRL.

Afacerile Ferrero, din România, pe plus

Noua societate are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase, ceea ce indică o posibilă legătură cu planurile de producție ale grupului pe piața locală. Ferrero este deja prezent în România prin compania de import și distribuție, care a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de lei, în creștere cu 23%, având doar 119 angajați.

Până la publicarea informației, Ferrero nu răspunsese solicitărilor Ziarului Financiar pentru a confirma planurile privind fabrica de la Timișoara. Nici primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, nu răspunsese solicitării publicației.

Dacă proiectul va fi confirmat și realizat, investiția ar marca intrarea Ferrero în producția locală și ar extinde semnificativ operațiunile grupului italian în România.

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