Doliu în mass-media românească. Inginerul Florin Huidu, tatăl vedetei de televiziune Șerban Huidu și al operatorului de imagine Vlad Huidu, a încetat din viață. Acesta vorbise cu fiul său cel mai mic cu doar puțin timp înainte de a i se face rău și a deceda ulterior la spital.

Florin Huidu, tatăl lui Șerban și Vlad Huidu, a murit duminică, 6 septembrie. Cei doi fii ai săi au anunțat vestea prin mesaje publicate pe rețelele sociale. Șerban Huidu a ales un mesaj scurt de rămas-bun, în timp ce fratele său a povestit cum au decurs ultimele ore din viața tatălui lor.

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Ce a transmis Șerban Huidu în mesajul de adio

„Generația lor, ușor, ușor pleacă. Urmăm noi…”, a scris realizatorul Prima TV pe contul său de Facebook. Omul de televiziune care a lansat longevivul format Cronica Cârcotașilor și-a încheiat mesajul cu câteva cuvinte de mulțumire pentru lecția oferită de tatăl său.

„Drum lin către stele, domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc că m-ai învățat măsura…”, a continuat acesta.

Ce i-a cerut Florin Huidu fiului mai mic, cu 2 ore înainte să moară

Fratele mai mic al lui Șerban, operatorul de televiziune Șerban Huidu, a scris la rândul său un mesaj de adio, rememorând ultima discuție telefonică avută cu tatăl său, cu doar câteva ore înainte de tragedie. Cei doi vorbiseră la telefon și nimic nu prevestea că va fi ultima discuție din viața lor.

Florin Huidu îi spusese fiului său că merge la piață să cumpere prune pentru că voia să facă magiun. Însă, spre finalul discuției, i-a amintit fiului său să-l ajute cu mașina. „Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia”, i-a spus tatăl său. Vlad i-a răspuns că îl va suna mai târziu, pentru că în acel moment se grăbea. „Asta a fost”, a scris el despre ultima lor conversație, avertizându-și urmăritorii să nu le mai răspundă părinților pe fugă, căci s-ar putea să fie ultima oară din viață.

La aproximativ două ore după acel telefon, operatorul de televiziune a aflat că tatălui său i se făcuse rău într-un autobuz. Când a ajuns acolo, echipajele medicale încercau să îl salveze. Manevrele de resuscitare au durat aproximativ 40 de minute, iar medicii au reușit la un moment dat să îi repornească inima. Florin Huidu a fost transportat apoi la spital, unde a încetat din viață.