Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, anunță că traficul în zona Piața Unirii se va redeschide, iar în primăvară ar trebui să fie finalizată lucrarea. Primarul a mai declarat că, de anul viitor, oamenii vor putea admira din nou simfonia muzicală a fântânilor din Piața Unirii.

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Primăria Sectorului 4 a anunțat ridicarea restricțiilor introduse la începutul verii, astfel încât traficul să se desfășoare din nou în zonă înainte de revenirea elevilor la școală. Decizia vine în condițiile în care intervențiile la structura de peste râul Dâmbovița nu sunt încă finalizate.

Planșeul de la Unirii, înlocuit aproape în totalitate

Potrivit informațiilor prezentate de administrația locală, vechiul planșeu, construit în urmă cu aproximativ 100 de ani și aflat într-o stare avansată de degradare, a fost aproape în totalitate înlocuit. Constructorii lucrează în prezent la noua structură din beton și estimează că aceasta va fi finalizată până la sfârșitul anului.

Un alt segment rutier din zona Unirii a fost redeschis în urmă cu aproximativ două săptămâni. Este vorba despre traseul care pornește din zona Curții de Apel, continuă pe Splaiul Independenței, traversează Piața Unirii și ajunge la Bulevardul Corneliu Coposu.

Șantierul pentru refacerea planșeului a fost deschis anul trecut, iar prima etapă a proiectului a fost deja încheiată. În etapa actuală, lucrările se concentrează asupra înlocuirii structurii vechi cu noua placă de beton.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a organizat o conferință de presă cu ocazia redeschiderii traficului, pentru a prezenta stadiul intervențiilor și evoluția proiectului de refacere a Planșeului Unirii.