Prima pagină » Știri » Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că primăria va ridica restricțiile de circulație de la Piața Unirii

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că primăria va ridica restricțiile de circulație de la Piața Unirii

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că primăria va ridica restricțiile de circulație de la Piața Unirii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, anunță că traficul în zona Piața Unirii se va redeschide, iar în primăvară ar trebui să fie finalizată lucrarea. Primarul a mai declarat că, de anul viitor, oamenii vor putea admira din nou simfonia muzicală a fântânilor din Piața Unirii.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Primăria Sectorului 4 a anunțat ridicarea restricțiilor introduse la începutul verii, astfel încât traficul să se desfășoare din nou în zonă înainte de revenirea elevilor la școală. Decizia vine în condițiile în care intervențiile la structura de peste râul Dâmbovița nu sunt încă finalizate.

Planșeul de la Unirii, înlocuit aproape în totalitate

Potrivit informațiilor prezentate de administrația locală, vechiul planșeu, construit în urmă cu aproximativ 100 de ani și aflat într-o stare avansată de degradare, a fost aproape în totalitate înlocuit. Constructorii lucrează în prezent la noua structură din beton și estimează că aceasta va fi finalizată până la sfârșitul anului.

Un alt segment rutier din zona Unirii a fost redeschis în urmă cu aproximativ două săptămâni. Este vorba despre traseul care pornește din zona Curții de Apel, continuă pe Splaiul Independenței, traversează Piața Unirii și ajunge la Bulevardul Corneliu Coposu.

Șantierul pentru refacerea planșeului a fost deschis anul trecut, iar prima etapă a proiectului a fost deja încheiată. În etapa actuală, lucrările se concentrează asupra înlocuirii structurii vechi cu noua placă de beton.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a organizat o conferință de presă cu ocazia redeschiderii traficului, pentru a prezenta stadiul intervențiilor și evoluția proiectului de refacere a Planșeului Unirii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Lanțul Action își extinde rețeaua în România și face noi angajări. Ce salarii oferă
12:32
Lanțul Action își extinde rețeaua în România și face noi angajări. Ce salarii oferă
ANALIZA de 10 A fi sau a nu fi mobilizare în Rusia. Putin neagă, semnalele rămân
10:00
A fi sau a nu fi mobilizare în Rusia. Putin neagă, semnalele rămân
ANCHETĂ Patru persoane, reținute de DNA într-un dosar privind presupusa fraudare a unor examene la Universitatea Ovidius
17:59
Patru persoane, reținute de DNA într-un dosar privind presupusa fraudare a unor examene la Universitatea Ovidius
ANALIZA de 10 Cum va afecta regiunea acordul dintre Pakistan, Turcia și Arabia Saudită. Noua alianță, motiv de îngrijorare pentru Israel?
10:00, 05 Sep 2026
Cum va afecta regiunea acordul dintre Pakistan, Turcia și Arabia Saudită. Noua alianță, motiv de îngrijorare pentru Israel?
CONTROVERSĂ Operațiunea „Proscris Economic”. Trump pune presiune pe Iran, dar mai există un „colac de salvare” pentru regimul de la Teheran
09:00, 05 Sep 2026
Operațiunea „Proscris Economic”. Trump pune presiune pe Iran, dar mai există un „colac de salvare” pentru regimul de la Teheran
EXTERNE SUA sancționează o bancă din Turcia pentru legături cu Iranul. Washingtonul acuză instituția că a facilitat transferul veniturilor din petrol
19:08, 04 Sep 2026
SUA sancționează o bancă din Turcia pentru legături cu Iranul. Washingtonul acuză instituția că a facilitat transferul veniturilor din petrol
Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
Cancan.ro
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
România anului 2026, cu practici de Evul Mediu: fete de 11-14 ani încă sunt împinse de părinți spre căsătorie
Mediafax
Pericolul ascuns în conservele de casă. De ce borcanele nu trebuie sterilizate niciodată „după ochi”
Click
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
O sursă ascunsă de durere cronică s-ar putea ascunde în interiorul craniului
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie

Cele mai noi

Trimite acest link pe