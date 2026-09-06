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Duminică neagră pe șoselele din România. Doi bărbați au murit în accidente cumplite, iar un microbuz s-a răsturnat în Iași

Elena Popescu
Duminică neagră pe șoselele din România. Doi bărbați au murit în accidente cumplite, iar un microbuz s-a răsturnat în Iași
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Ziua de duminică a fost marcată de mai multe accidente grave produse pe șoselele din România. În Bihor și Constanța, două persoane și-au pierdut viața în urma unor accidente rutiere, în timp ce, în Iași, un microbuz s-a răsturnat.

Accident mortal pe DN 79, în Bihor

Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe DN 79, în localitatea bihoreană Leș. Autoturismul condus de acesta a ieșit de pe șosea, a ajuns în șanț și a lovit frontal un cap de pod din beton, iar șoferul a rămas încarcerat și inconștient.

Potrivit cercetărilor efectuate la fața locului, la volan se afla un bărbat de 47 de ani, din comuna Cefa, care circula pe DN 79, dinspre Oradea spre Salonta.

”În împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi pătruns în șanțul din partea stângă a direcției sale de deplasare, iar ulterior ar fi intrat în coliziune frontală cu un cap de pod din beton”, a transmis IPJ Bihor.

Potrivit ISU Crișana, la sosirea salvatorilor, șoferul era încarcerat și inconștient. ”Pompierii au acționat pentru extragerea victimei dintre fiarele contorsionate ale autoturismului”, a transmis instituția.

Bărbatul a murit la locul accidentului, în urma leziunilor suferite, conform comunicatelor trimise de IPJ Bihor și de ISU Crișana.

Un alt bărbat a murit în Constanța

Un al doilea accident grav a avut loc în județul Constanța, unde un alt bărbat în vârstă de 43 de ani a murit. Echipajele de intervenție au fost mobilizate la locul accidentului, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a mai putut fi salvată. Bărbatul a intrat cu maşina pe care o conducea într-un stâlp de electricitate, accidentul rutier având loc în apropierea localităţii Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 43 de ani, a condus un autoturism pe DJ222, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a ieşit în afara părţii carosabile, unde a lovit un stâlp de electricitate. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Microbuz răsturnat în județul Iași

În localitatea Sârca, comuna Bălțați, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un microbuz, răsturnat în afara părții carosabile. În autovehicul se aflau șase persoane.

”La locul evenimentului au intervenit o autospecială de intervenție și stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului. În urma evaluării, două persoane au necesitat transportul la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis ISU Iași.

Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului.

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