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Corina Drăgotescu: Am avut un șoc la anularea alegerilor/Nu am crezut că CCR se va autoproclama drept supremă peste votul cetățenilor

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Unda de șoc provocată de anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 continuă să reverbereze, susține Corina Drăgotescu. Cunoscuta realizatoare de televiziune a dezvăluit, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că a asistat, ca jurnalistă, la scrierea Constituției. Pentru că nu a putut crede că alegerile pot fi anulate, s-a dus personal să verifice la școala unde trebuia să voteze, a mărturisit Corina Drăgotescu, Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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M-am dus să mă asigur că e ușa închisă, nu am crezut”

În opinia cunoscutei jurnaliste, intervenția CCR în anularea alegerilor din 2024, chiar în timp ce se derula turul 2, a fost una abuzivă.

Eu zic că anularea alegerilor a fost șocul care a lovit societatea românească. Pentru că eu mergeam la alegeri a doua zi și nu mi-a venit să cred când am aflat că nu mai merg la lege să votez. Deci dimineața m-am dus până la școala la care votam să mă asigur că e închisă. Pentru că eu nu am putut să cred așa. M-am dus, e o școală în Băneasa acolo, de cartier, m-am dus în zona veche unde stau eu. Deci m-am dus să mă asigur că e ușa închisă, nu am crezut. Eu nu am crezut că Curtea Constituțională se va băga vreodată în altceva decât în a constata elementele formale a alegerilor.

O suprainterpretare a Curții

Practic, decizia CCR, care are atribuții strict formale în materie de alegeri, înseamnă un atentat la spiritul Constituției, apreciază invitata, care a mărturisit că a fost de față atunci când s-a scris aceasta.

Deci pe mine care am stat la alcătuirea Constituției, care sunt profund atașată de Constituție… Deși recunosc că e proastă în momentul de față. Dar avem o Constituție, hai să o respectăm și în spiritul ei, nu doar în litera ei. Nu am crezut pentru că nu aveau atribuții. Curtea Constituțională nu avea. Curtea nu putea să dea o decizie în care să interpreteze, să spună eu interpretez că eu pot. Nu. Dacă iei dezbaterile constituționale, n-ai să vezi la nicio luare de cuvânt. Dacă te uiți în tezele Constituției, n-ai să vezi niciun amendament care să spună așa ceva. 

Eu nu am crezut că cineva va interveni”

Cunoscuta jurnalistă mai susține că în mod normal, alegerile prezidențiale erau sfinte în arhitectura unui stat demoratic.

Alegerile prezidențiale au fost considerate sfinte, ca Nicușor (Dan) în catedrală. Deci eu nu am crezut că cineva va interveni. Că o Curte Constituțională se va autoproclama drept supremă peste votul cetățenilor. 

Comentarii 1
  • Bogdan Mateciuc

    Zilele astea, un cetatean e inculpat, printre altele, ca scrie pe un site impotriva sistemului „democratic” al tarii si impotriva ordinii de drept. Dar acest sistem si aceasta ordine sunt o caricatura, atat timp cat sistemul anuleaza alegerile pentru ca nu iese cine trebuie. Acest sistem „democratic” (democratia lor) trebuie indepartat.

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