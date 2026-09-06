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Witkoff și Kushner au ajuns în Ucraina: este prima vizită oficială a emisarilor lui Trump la Kiev

Melania Agiu
Witkoff și Kushner au ajuns în Ucraina: este prima vizită oficială a emisarilor lui Trump la Kiev
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Steve Witkoff și Jared Kushner, trimisii speciali ai președintelui SUA, Donald Trump, au sosit în Ucraina, duminică, 6 septembrie, au declarat pentru Kyiv Independent, European Pravda și RBK Ukraine surse familiarizate cu situația.

Vizita are loc la doar o zi după ce cei doi emisari au purtat discuții de peste trei ore cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, o discuție pe care ambele părți au descris-o ca fiind „substanțială”.

„Ne dorim să grăbim sfârșitul războiului”, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe X, după ce s-a întâlnit cu înalți oficiali ucraineni înaintea vizitei delegaților.

„Este nevoie de pace. Este nevoie de garanții de securitate. Este nevoie ca pacea de după război să aibă un caracter demn. Propunerile noastre sunt gata.”

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Se preconizează că Zelenski se va întâlni cu emisarii mai târziu în cursul zilei. Două persoane familiarizate cu situația au declarat pentru Kyiv Independent că la discuții sunt așteptați să participe și consilieri de securitate națională din Germania, Franța și Marea Britanie.

Witkoff și Kushner efectuează prima lor vizită, amânată în repetate rânduri, în capitala Ucrainei, pe fondul noilor eforturi conduse de SUA de a media o soluție la invazia rusă pe scară largă, care se desfășoară de mai bine de patru ani și jumătate.

Negocierile se află, practic, într-un impas încă de la începutul acestui an, întrucât Moscova continuă să respingă un armistițiu de-a lungul liniilor actuale de front și cere ca Kievul să cedeze Donbasul — o regiune parțial ocupată și de importanță strategică din estul Ucrainei — și să renunțe la aspirațiile sale de aderare la NATO.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat pentru „New York Times” că negocierile de pace mediate de SUA ar putea fi reluate la sfârșitul lunii septembrie, la scurt timp după alegerile pentru Duma de Stat din Rusia și cu câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a dat semne că ar intenționa să facă concesii în privința pretențiilor sale teritoriale, iar Kievul a avertizat că forțele ruse se pregătesc să intensifice atacurile împotriva orașelor ucrainene și a rețelei energetice în timpul iernii.

Discuțiile de la Moscova nu par să fi dus la o evoluție decisivă, Putin afirmând că se așteaptă ca Rusia să-și atingă „obiectivele” și că Moscova dorește rezolvarea cauzelor profunde ale războiului.

Un oficial al Casei Albe a declarat jurnaliștilor că cele două părți „au discutat planuri concrete privind pașii următori, care vor fi anunțați în următoarele săptămâni”, fără a dezvălui însă detalii suplimentare.

Rusia și Ucraina au convenit să se abțină de la atacuri aeriene împotriva capitalelor Kiev și Moscova, pentru a asigura siguranța negociatorilor americani. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 5 septembrie că Putin a ordonat forțelor ruse să nu atace Kievul timp de trei zile, începând „la miezul nopții”, potrivit presei de stat ruse.

Ucraina a propus un armistițiu mai amplu, de trei zile, care să depășească limitele atacurilor asupra celor două capitale și să includă luptele de-a lungul liniei frontului. Putin a declarat în cadrul întâlnirii sale cu emisarii americani că Rusia nu a fost de acord cu propunerea mai amplă.

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