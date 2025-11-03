Prima pagină » Actualitate » „Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată

03 nov. 2025, 13:16, Actualitate
„Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru trafic de persoane / Sursa FOTO: Ziarul de Iasi

Fostul primar al comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache, mai cunoscut în mediul politic sub porecla „Mistrețul”, se pregătește să apară în fața instanței. Procedura de cameră preliminară, în care judecătorii au analizat legalitatea probelor strânse de procurori, s-a încheiat, iar Tribunalul Iași a dispus începerea judecății.

Ultima șansă a fostului edil de a amâna debutul procesului propriu-zis este depunerea unei contestații la Curtea de Apel, scrie Ziarul de Iași.

Primar acuzat de lipsire de libertate

„Mistrețul” Mihai Mihalache a fost arestat în august 2024, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal și loviri sau alte violențe. Potrivit procurorilor, în data de 9 august, el ar fi luat un bărbat, A.I., din curtea unui localnic din satul Poiana și l-ar fi transportat la o fermă din satul Slobozia.

O altă victimă, R.I., ar fi fost ținută la ferma fostului primar aproape patru ani, perioadă în care ar fi fost obligată să muncească în gospodăria sa.

În luna ianuarie, procurorii au finalizat ancheta și l-au trimis în judecată pe fostul primar pentru trafic de persoane, supunerea la muncă forțată, lipsire de libertate și violență. Dosarul în cauză vizează șase persoane vătămate.

Judecătorii Tribunalului Iași au confirmat legalitatea probelor, astfel că Mihalache va fi judecat pentru șase infracțiuni de trafic de persoane și șase de muncă forțată sau obligatorie, precum și pentru două fapte de loviri sau alte violențe.

