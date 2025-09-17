Trump dă undă verde: două tranșe de ARME în valoare de 500.000.000 de dolari pentru Ucraina, din fonduri ale aliaților NATO

Administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina finanțate din fonduri ale aliaților NATO, potrivit Reuters. Noul mecanism – Lista Prioritară a Cerințelor Ucrainei (PURL) – permite livrarea rapidă din stocurile SUA, iar primele două tranșe, câte 500 de milioane de dolari fiecare, au primit undă verde de la Pentagon.

Washingtonul reia livrările de armament către Kiev folosind, în premieră, un aranjament financiar convenit cu statele aliate, au declarat pentru Reuters două surse familiare dosarului. Este prima utilizare a mecanismului PURL (Priority Ukraine Requirements List – Lista Prioritară a Cerințelor Ucrainei n.red), prin care țările NATO plătesc arme scoase din stocurile americane.

Sursele Reuters au precizat că Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru Politică, a aprobat până la două livrări a câte 500 de milioane de dolari în cadrul acestui cadru.

Pe ansamblu, cooperarea transatlantică reconfigurată vizează până la 10 miliarde de dolari în sprijin militar pentru Ucraina, pe fondul frustrării exprimate de președintele Donald Trump față de continuarea atacurilor rusești, în pofida eforturilor de a promova o soluție negociată.

Până acum, administrația Trump a vândut sau a donat către Kiev doar echipamente deja autorizate în mandatul predecesorului Joe Biden. Noile pachete vor include prioritar sisteme de apărare aeriană, având în vedere intensificarea atacurilor cu drone și rachete. Un inventar complet nu a fost furnizat de Pentagon.

„Sunt lucrurile pe care le-au cerut. Multe lucruri”, a spus una dintre surse. „Este fluxul care le-a permis să stabilizeze liniile (frontului) până acum”, a adăugat aceasta.

Potrivit experților, nevoile Ucrainei rămân similare celor din lunile anterioare: interceptori, sisteme de apărare aeriană, rachete și artilerie.