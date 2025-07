MM Stoica știe unde greșește „antrenorul” Gigi Becali: „Lasă-i pe amândoi să joace, marile performanțe ale FCSB au fost realizate cu ei pe teren”

Eșecul din Andorra a schimbat atmosfera în tabăra FCSB. După 1-2 pe terenul lui Inter D’Escaldes, gustul calificării în turul următor al preliminariilor Ligii Campionilor nu mai este atât de dulce. Mihai Stoica, președintele C.A, știe de ce echipa nu mai dă același randament ca anul trecut.

Într-o intervenție la Prima Sport, MM și-a permis chiar să-i dea câteva sfaturi tactice „antrenorului” Gigi Becali.

„Noi n-am făcut pregătirea pe care ne-am dorit s-o facem anul ăsta, din motive independente de noi”, este de părere oficialul „roș-albaștrilor”.

Referitor la meciurile de anul trecut, când FCSB a obținut rezultate excelente în cupele europene, MM Stoica a arătat ce-i lipsește în prezent formației pregătite de Elias Charalambous:

„Noi anul trecut am arătat foarte, foarte bine în Europa cu Bîrligea. Toată lumea s-a întrebat cine va juca: Bîrligea sau Alibec. Amândoi au dispărut (n.r. – sunt accidentați, în prezent), n-am putut să jucăm. Am jucat 8 minute cu Alibec.

Ne lipsește un jucător extrem de important. Octavian Popescu este un jucător excepțional, care ne va ajuta cu certitudine. Nu este, dar revine. Vestea este foarte bună – a făcut un test care a ieșit perfect. Revine!”.

Mai departe, oficialul campioanei a făcut și o comparație între adversara din turul 1, care a provocat FCSB-ului prima înfrângere a sezonului, și Shkendija, echipa din Macedonia de Nord peste care va da trupa lui Becali.

„Ei (n.r. – adversarii din Andorra) ne-au surprins pentru că am fost convinși că sunt foarte slabi. Jucau fotbal, era clar că antrenează niște trasee. Au avut ocazii mari, multe. La București a apărat Târnovanu penalty.

Mi-era jenă ieri, dar azi a trecut jena. Ne-am calificat. A fost o deplasare foarte complicată, am schimbat hoteluri, am făcut 8 ore. Vom întâlni un adversar inferior valoric celui din turul 1. Shkendija e sub d’Escaldes”.