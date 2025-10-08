Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi

Autoritățile s-au mobilizat, după ce experții ANM au anunțat precipitații abundente, însoțite de vânt, în contextul ciclonului mediteranean Barbara, care traversează România marți și miercuri. La Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, specialiștii monitorizează fiecare zonă a țării, unde pot fi semnalate probleme.

Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență supraveghează cu atenție toate regiunile din țară, care sunt sub avertizare de cod meteo de ploi, marți și miercuri.

Experții din cadrul instituției monitorizează situațiile de risc prin sisteme speciale de colectare automată a datelor și transmit alerte, precum avertizările de tip broadcast în zonele care se află sub cod roșu sau portocaliu de vreme extremă.

ANM a emis Cod Roșu de ploi și inundații pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 120 l/mp, iar în București și Ilfov este în vigoare un Cod Portocaliu de furtuni.

Potrivit monitorizărilor Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, în zonele limitrofe Capitalei, precum Buftea, Otopeni, Dragomirești sau Moara Vlăsiei, efectele ciclonului nu au fost puternic resimțite.

Pe de altă parte, anumite zone din cartierul Dămăroaia, Vitan, sau Apărătorii Patriei se află sub cod roșu de precipitații.

Începând de marți, 7 octombrie, ora 21:00, Capitala României și județele Constanța, Călărași și Ialomița intră sub avertizare Cod Roșu de ploi abundente, valabilă până miercuri, la ora 23:00. Cantitățile de apă pot atinge 110–120 l/mp, în intervale scurte de timp.

În județul Constanța, meteorologii și hidrologii au emis simultan Cod Roșu de inundații. Autoritățile locale au decis închiderea școlilor pentru a preveni riscurile cauzate de vremea extremă.