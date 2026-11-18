Invitat la emisiunea „AI Aflat!” cu Ionuț Cristache, fostul premier al României Victor Ponta a criticat liderii României pentru reticența pe care o arată în fața relațiilor cu China. Acesta susține că guvernul chinez a vrut parteneriate cu țara noastră, dar liderii de la București l-au refuzat din lașitate. Urmărește integral emisiunea aici.

Victor Ponta: Cu China, atenție, din fericire, ei au vrut, noi n-am vrut. Iar acum, liderii noștri înjură și ei nu ne bagă în seamă.

Ionuț Cristache: Noi nu vrem cu China din considerațiuni ideologice?

Victor Ponta: Din lașitate de ultimă speță. Adică, aoleu, ce o să zică americanii.

Fostul premier a continuat, explicând că problema României este că se află între cele două mari puteri ale lumii, America și China, și că a înclinat mai mult spre relațiile cu americanii, pe care „noi îi iubim foarte mult”. El atrage atenția că pe americani „nu-i interesează acest lucru”.

„Problema României este că cea mai mare putere, sunt două mari puteri. Și aici trecem la imagine. Sunt doar două mari puteri în lume. Statele Unite și China. Cu Statele Unite avem o relație foarte interesantă. În sensul că noi îi iubim foarte tare și pe ei nu-i interesează acest lucru. Nu-i interesează absolut deloc. Adică nu știm dacă la iubirea noastră există un răspuns”, a declarat Victor Ponta.