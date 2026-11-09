Tunelul Momaia de la Curtea de Argeș este gata, dar nu poate fi deschis circulației. Ministrul Transporturilor dă vina pe Miruță: „O bombă pe care am identificat-o”

Deschiderea Tunelului Momaia de la Curtea de Argeș va fi amânată din cauza lipsei personalului specializat pentru mentenanță și intervenții de urgență. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a acuzat fosta conducere, reprezentată de Radu Miruță, că a blocat angajările și a anunțat pregătirea concursurilor de recrutare.

Tunelul Momaia, de aproximativ 1,35 kilometri, face parte din secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu-Pitești. Ministrul Transporturilor a criticat fosta conducere pentru că nu a pregătit condițiile necesare punerii sale în funcțiune.

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„O bombă pe care am identificat-o. Din păcate, tunelul Curtea de Argeș nu va putea fi operaționalizat pentru că predecesorii mei s-au canalizat să facă diferența dintre Momaia și Momoa, în loc să se asigure că fac lucrurile astfel încât tunelul să fie operaționalizat”, a declarat ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor: „Fără oameni specializați, nimeni nu își poate asuma riscul deschiderii”

Ministrul Transporturilor a acuzat fosta conducere că a blocat angajarea specialiștilor necesari pentru funcționarea tunelului. CNAIR pregătește concursuri de recrutare, însă deschiderea va fi întârziată cu o perioadă încă necunoscută.

„Fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de mentenanță, monitorizare și intervenție de urgență în tunel. Noi am început discuțiile cu directorul CNAIR pentru organizarea concursurilor de angajare. Fără oameni specializați, nimeni nu își poate asuma riscul deschiderii. Vorbim despre o întârziere. Nu putem estima cât va fi aceasta, dar cu siguranță va exista o întârziere”, a explicat ministrul.

Deși lucrările sunt finalizate, tunelul nu va fi deschis la termenul stabilit, în februarie 2027.

„Termenul contractual este februarie 2027. Ne aflăm în perioada contractuală, lucrările sunt gata, dar, neavând personal specializat pentru a operaționaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulației”, a afirmat oficialul.

În octombrie, în timpul unei vizite pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești, ministrul Transporturilor a stârnit amuzamentul celor prezenți după ce a pronunțat greșit numele tunelului Momaia. El l-a numit „Momoa”. Vezi AICI.

Sursă foto: capturi video, Mediafax Foto