Reactorul 1 de la Cernavodă va fi modernizat, iar durata sa de exploatare va fi prelungită cu încă 30 de ani. Contractorul de servicii de inginerie, achiziții și construcții va moderniza sistemele de control și siguranță ale reactorului, aflat în funcțiune încă din 1996. Astfel, va fi marcat un nou pas pentru zona tehnologică a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Proiectul urmărește prelungirea cu 30 de ani a duratei de exploatare a Reactorului 1 de la Cernavodă, considerat important pentru securitatea energetică a României. Energia nucleară este prezentată ca o sursă stabilă de producție, necesară pentru completarea surselor regenerabile variabile.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce include proiectul?

Noile sisteme digitale vor schimba modul de monitorizare și control al proceselor de la Reactorul 1 de la Cernavodă, aflat în funcțiune din anii 1990. Modernizarea va înlocui sistemele actuale ale Reactorului 1 cu platforma digitală ABB Ability System 800xA. Proiectul include sisteme de control, oprire de urgență, securitate cibernetică și funcții pentru generatoarele diesel de rezervă.

„Proiectul va înlocui sistemele existente cu ABB Ability System 800xA, acoperind sistemul de control distribuit, sistemul de oprire de urgență aplicabil funcțiilor de Categorie B și C, precum și soluții de securitate cibernetică, inclusiv inginerie și testare. Domeniul de activitate al ABB include, de asemenea, funcțiile de Categorie A ale generatoarelor diesel de rezervă, realizate printr-o îmbinare de echipamente convenționale cu cablare fixă”, se arată în fișa tehnică a proiectului, arată Ziare.com.

Unitatea 1 de la Cernavodă a produs peste 145 de milioane de MWh de la intrarea în funcțiune. Reactorul are un factor mediu de capacitate de peste 92%, unul dintre cele mai ridicate la nivel mondial. Compania spune că modernizarea sistemelor de control și siguranță va crește fiabilitatea Reactorului 1. De asemenea, reprezentanții companiei susțin că noile tehnologii vor permite funcționarea sigură și eficientă pe termen lung.

Un nou plan etapizat pentru stabilirea debitului de apă necesar pentru funcționarea Centralei

De altfel, vă reamintim că a fost adoptată o nouă hotărâre de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU). Prin această hotărâre este stabilit un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă. Măsurile aprobate de CNSU urmăresc să asigure resursele de apă necesare pentru funcționarea în siguranță a CNE Cernavodă. Acestea pot fi adaptate în funcție de evoluția nivelului Dunării, în contextul debitelor extrem de scăzute. Mai multe detalii AICI.