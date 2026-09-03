Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăți, spune că este discutată introducerea unor noi forme de asigurare în sistemul public de sănătate. Acestea ar urma să completeze finanțarea de la bugetul național. El menționează că spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) ar fi benefică pentru dezvoltarea sistemului public de sănătate. De asemenea, menționează că nu este vorba despre o privatizare a sistemului.

„Da. Spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este un lucru benefic pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. Nu are o legătură și nu vorbim de o privatizare. Nu vorbim de o privatizare a sistemului de sănătate sau a Casei de Asigurări de Sănătate sub nicio formă”, a precizat fostul ministru al Sănătății, la Europa FM.

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Rogobete a explicat că se discută introducerea unor noi tipuri de asigurări în sistemul public de sănătate. Acestea ar urma să completeze finanțarea asigurată de bugetul național.

Totodatăp, Rogobete a explicat că „discutăm despre introducerea și a altor asigurări în sistemul public de asigurări de sănătate. Care să vină complementar bugetului național. (n.r. Modificările) nu înseamnă că persoanele vulnerabile sau că serviciile de bază sau că decontarea medicamentelor din programele naționale vor fi afectate sub nicio formă. Am văzut și eu tot felul de dezinformări prin spațiul public”.

Alexandru Rogobete oferă câteva țări drept exemple: Franța, Israel și Belgia

Alexandru Rogobete a dat drept exemple Franța, Israel și Belgia, unde asigurarea publică obligatorie este completată de asigurări private. El susține că acestea ar aduce mai mulți bani în sistem și ar completa tarifele plătite de casele de sănătate unităților medicale. Dacă va reveni la Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete spune că va continua acest proiect.

„(n.r. în modelul din Franța sau modelul din Israel sau modelul din Belgia) există o asigurare națională de bază obligatorie, care include urgențele și toată partea socială, după care există o complementaritate care vine din zona privată. (n.r. Asigurările) înseamnă bani în sistemul de sănătate și înseamnă întregirea tarifului pe care îl plătește casa către unitățile sanitare”, a susținut Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Mediafax Foto