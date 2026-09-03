Ani la rând, ferma Neverland a lui Michael Jackson, situată în California, a beneficiat de un program național de conservare agricolă, care a dus la reducerea taxelor. Aranjamentul a ajuns însă în atenția autorităților, care au descoperit alte construcții pe proprietate.

Neverland, proprietatea de 2.700 acri (peste 1.000 de hectare), situată în Santa Barbara, includea casa „Regelui Muzicii Pop” Michael Jackson, un parc de distracții, o grădină zoologică și alte facilități de divertisment, deși mare parte din teren era folosit și pentru creșterea vitelor.

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În 2003, autoritățile locale au anunțat că Jackson nu a reușit să obțină permisele necesare sau să se conformeze regulilor zonale, deoarece a construit alte lucruri, ani la rând.

Disputa a dus la eliminarea a 70 acri din programul de conservare agricolă, majorând astfel impozitele plătite de Michael Jackson cu zeci de mii de dolari.

Cazul a scos la iveală complicațiile care apar când un teren agricol protejat este folosit pentru dezvoltarea unor facilități de divertisment.

Secretul fermei lui Michael Jackson

Secretul din spatele taxelor mici stătea în Legea californiană Williamson, un program de conservare a pământului înființat pentru a încuraja proprietarii să păstreze terenul agricol pentru … agricultură.

Neverland s-a calificat parțial pentru program, deoarece artistul Michael Jackson a dat în arendă mare parte din teren crescătorilor de vite.

Aranjamentul fiscal presupunea că, deși proprietatea uriașă era cunoscută pentru parcul de distracții și alte construcții extravagante, servea și drept teren agricol.

Cum funcționa Legea Williamson

California a introdus Legea Williamson în 1965, pentru a descuraja transformarea prematură a terenurilor agricole în terenuri urbane sau pentru alte utilizări, care ar genera însă venituri mult mai mari.

Proprietarii care semnau contractele acceptau să păstreze terenul pentru agricultură sau spațiile deschise pentru o anumită perioadă și beneficiau de reduceri fiscale.

Aranjamentul nu era o scutire de taxe special concepută pentru Jackson. Neverland, însă, reprezenta un amestec neobișnuit de teren agricol și facilități de divertisment cunoscute la nivel global, de altfel.

Neverland era mai mult decât o fermă de bovine

Michael a cumpărat proprietatea în anii 1980 și a transformat-o în Neverland Ranch, incluzând casa, parcul de distracții, o grădină zoologica și alte facilități de entertainment.

Totuși, mare parte din fermă era folosită pentru agricultură. Combinația a devenit importantă pentru autorități.

Problema a ieșit la suprafață în 2003, când autoritățile din Santa Barbara au investigat dezvoltarea Neverland.

Ei s-au arătat îngrijorați de zona de parc de distracții, cerând un raport din partea Comisarului pentru Agricultură și implicit de la departamentul de planificare agricolă.

Se pare că Michael Jackson a construit pe terenul agricol timp de 10 ani. Parcul de distracții și grădina zoologică au devenit „mărul discordiei”. Oficialii au spus că Michael a respectat o parte din proceduri, dar nu pe toate.

70 de acri de teren, scoși din programul agricol

În septembrie 2003, autoritățile din Santa Barbara au votat cu 4-0 voturi să accepte propunerea lui Michael Jackson de a scoate casa, parcul de distracții, grădina zoologică și alte clădiri din programul de conservare agricolă.

A fost vorba de 70 de acri, în total. Autoritățile au estimat că Jackson a economisit aproximativ 70.000 de dolari pe an din impozite pe proprietate, prin acordul privind conservarea agricolă.

Neverland a fost evaluată la 12.292.618 milioane de dolari, în 2002-2003. Taxele plătite de Jackson în acel an au fost de 130.000 dolari. Fără scutirea de taxe, valoarea totală a proprietății ar fi crescut cu 6 milioane de dolari și Michael Jackson ar fi plătit taxe de 200.000 de dolari.

Neverland a devenit ulterior o parte din „coșmarul financiar” al lui Michael

Disputele fiscale au survenit într-o perioadă în care Jackson se confrunta deja cu probleme financiare. În 2008, ferma Neverland a ajuns în situația executării silite, după ce un împrumut asociat proprietății nu a mai fost plătit. O companie de investiții asociată cu Colony Capital a cumpărat datoria și proprietatea a fost plasată într-un joint venture.

Michael Jackson a murit în 2009 și proprietatea a fost redenumită apoi Sycamore Valley Ranch. În 2020, miliardarul Ron Burkle a cumpărat ferma pentru 22 milioane de dolari.