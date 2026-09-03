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CTP, cădere nervoasă după ce Horațiu Potra a scăpat de arestul la domiciliu. „Plasat în control judiciar, ca un contrabandist de hârtie igienică”

Ruxandra Radulescu
CTP, cădere nervoasă după ce Horațiu Potra a scăpat de arestul la domiciliu. „Plasat în control judiciar, ca un contrabandist de hârtie igienică”
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Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică, într-o postare pe Facebook, decizia de joi, 3 septembrie, a Înaltei Curți de Casație și Justiție de a ridica măsura arestului la domiciliu, în cazul mercenarului Horațiu Potra, și plasarea acestuia sub control judiciar. Potrivit lui CTP, autoritățile din România sunt multe prea blânde, având în vedere că Potra a fost lăsat în libertate, deși este acuzat de fapte foarte grave.

„La Interne sau la SRI
Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc. Mercenarul Horațiu Potra s-a predat de bunăvoie în Dubai, în septembrie 2025, pentru a fi extrădat în România. Nici vorbă să fie depistat și arestat de „organele” noastre”, afirmă Cristian Tudor Popescu.

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„E scos din arestul la domiciliu și plasat în control judiciar, ca un contrabandist de hârtie igienică”

De asemenea, jurnalistul este de părere că decizia de azi a judecătorilor Curții Supreme este una motivată politic, deși nu aduce argumente care să-i susțină opinia.

„La aducerea lui în țară am comentat că singura explicație este asigurarea pe care a primit-o că Justiția PSD-Savonea-Dan îl va scoate la vopsea.

Și uite că ucigașul cu simbrie care amenința politicienii cu maceta, deținător al unui depozit de armament, al unei căpițe de bani și instigator pe față la insurgență armată și lovitură de stat, e scos de Justiția PSD-Savonea-Dan din arestul preventiv, din arestul la domiciliu și plasat în control judiciar, ca un contrabandist de hârtie igienică”, precizează Cristian Tudor Popescu.

În încheiere, Cristian Tudor Popescu afirmă, ironic, că nu este exclus ca mercenarul Horațiu Potra să fie numit, la un moment dat, la vârful structurilor din Ministerul de Interne sau din Serviciul Român de Informații.

„Nu pot să nu mă gândesc că Potra Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI, unde i se păstrează locul…”, mai spune CTP.

Horațiu Potra, plasat sub control judiciar

Horațiu Potra a scăpat azi de măsura arestului la domiciliu, în urma deciziei pronunțate de magistrații ÎCCJ (Înalta Curte de Casație și Justiție). Șeful grupării de mercenari din Congo este judecat alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Noua situație intervine după ce, pe 26 august, Curtea de Apel București constatase „legalitatea şi temeinicia măsurii preventive” și hotărâse ca Horațiu Potra să rămână în arest la domiciliu.

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