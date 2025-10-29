Prima pagină » Actualitate » Moment extrem de emoționant la blocul care a explodat. Lacrimi de bucurie pentru o stăpână care își găsește MOTANUL pierdut în ziua deflagrației

Moment extrem de emoționant la blocul care a explodat. Lacrimi de bucurie pentru o stăpână care își găsește MOTANUL pierdut în ziua deflagrației

Nicolae Oprea
29 oct. 2025, 14:19, Actualitate
Moment extrem de emoționant la blocul care a explodat. Lacrimi de bucurie pentru o stăpână care își găsește MOTANUL pierdut în ziua deflagrației
Galerie Foto 3

Un pisoi din blocul care a explodat acum aproape două săptămâni a fost găsit miercuri de către un ONG și a fost predat stăpânei. Momentul revederii dintre motan și stăpâna sa este unul extrem de emoționant.

Vezi galeria foto
3 poze

Motanul Thomas a fost recuperat și se întoarce la familia sa. Întâlnirea dintre pisoi și stăpâna lui a fost una foarte emoționantă, cu lacrimi de bucurie.

Felina a putut fi capturată cu ajutorul celor de la Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare, notează B365.

Poliția face percheziții în dosarul exploziei din Rahova

Explozia  din Rahova s-a produs pe 17 octombrie, într-un bloc de pe strada Petre Ispirescu din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Trei persoane au decedat în urma acestei deflagrații.

Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, în dosarul exploziei de la blocul din Rahova, soldată cu trei morți și 13 răniți. Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, potrivit unui comunicat oficial.

