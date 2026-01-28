Prima pagină » Actualitate » Moment viral la gala dedicată lui Florin Piersic. Mihai Bendeac a intrat călare pe scena de la „Național”

Moment viral la gala dedicată lui Florin Piersic. Mihai Bendeac a intrat călare pe scena de la „Național”

28 ian. 2026, 11:31, Actualitate
Moment viral la gala dedicată lui Florin Piersic

Un moment total neașteptat s-a derulat la gala dedicată lui Florin Piersic, organizată marți, 26 ianuarie, la Teatrul Național din București. Actorul Mihai Bendeac și-a făcut o intrare spectaculoasă pe scenă: deghizat în celebrul „Mărgelatu” și călare pe un cal.

Omagiul adus marelui Piersic s-a transformat rapid într-un episod plin de umor autentic, care a ridicat sala în hohote.

Un incident imposibil de uitat

Marți, Florin Piersic a fost aniversat la Teatrul Național cu ocazia împlinirii a 90 de ani de viață. Gala a fost concepută ca un spectacol-tribut și a adunat mulți spectatori, printre care s-au regăsit și colegi de breaslă și alți artiști. Sărbătoritul zilei a recitat, a cântat și a purtat dialoguri cu invitații, demonstrând o vitalitate care i-a impresionat pe cei adunați în sală.

De-a lungul serii, pe scenă au urcat mai multe figuri cunoscute din lumea teatrului și a filmului, însă apariția lui Bendeac a fost cea care a schimbat complet dinamica spectacolului, după cum au remarcat spectatorii. Costumat în celebrul personaj „Mărgelatu” și călare pe un cal, Bendeac a reușit să creeze un impact imediat. Publicul de la „Național” a reacționat cu un ropot de aplauze și mulți au crezut că asistă la o regie atent pregătită.

Totuși, ce s-a întâmplat ulterior a adus un detaliu imposibil de pus la cale în culise: calul și-a făcut nevoile chiar pe scenă. Episodul, petrecut sub ochii spectatorilor, a stârnit un nou val de râsete.

A doua zi, Mihai Bendeac a comentat ce s-a întâmplat, respingând ideea că incidentul ar fi fost regizat. Într-o postare pe Facebook, actorul a scris următoarele:

„Înțeleg că există cetățeni care cred că ce s-a întâmplat aseară a fost regizat. Eu sunt curios, însă, cum exact cred ei că s-a întâmplat regia?”. Mai departe, Bendeac a încheiat cu un gând de apreciere pentru Florin Piersic: „La mulți ani, Florin Piersic! Mulțumesc, meștere, pentru toată bucuria adusă oamenilor! Plecăciuni”.

Bendeac, gest de mare respect

Revenind la ce gala dedicată lui Florin Piersic, în partea finală a intervenției sale, Mihai Bendeac a descălecat, s-a apropiat de marele actor și i-a sărutat mâna, într-un gest de respect față de unul dintre titanii cinematografiei românești.

Evenimentul de la Teatrul Național a durat aproximativ două ore și a fost prezentat de Marius Florea Vizante. Conceptul artistic a purtat semnătura regizorului Bobi Pricop, scenografia a fost realizată de Gabriela Albu, iar muzica live a fost interpretată de Cinematic Gala Orchestra.

Pe parcursul serii, pe un ecran gigantic au fost proiectate imagini din cariera lui Florin Piersic, completând atmosfera festivă a galei.

