Florin Piersic, mesaj de încurajare pentru Ion Iliescu: „Cu mine s-a purtat extraordinar. Îi doresc atâta sănătate!”

Ion Iliescu este într-o stare staționară. El este în contiuare internat la Terapie Intensivă, la spitalul SRI. Este sub tratament, dar are nevoie de oxigen. Medicii susțin că fostul președinte are mai multe boli cronice asociate, fapt care îl face un pacient foarte „fragil”. Primul diagnostic primit de fostul președinte este de tumoră la plămâni. Maestrul Florin Piersic i-a transmis un mesaj de încurajare.

„Îi doresc atâta sănătate! Un om care cu mine s-a purtat extraordinar. Îmi aduc aminte de ziua în care a vrut să mă invite şi l-am confundat cu altcineva. L-am recunoscut după aceea după glas. După cum vorbea. Mi-a făcut mare plăcere!”, a transmis marele actor Florin Piersic.

Starea de sănătate a lui Ion Iliescu este însă una staționară, cu necesar de oxigen, au informat, vineri dimineață, reprezentanții Spitalului „Agrippa Ionescu” din Capitală, unde fostul președinte al României se află internat încă de luni. Conform reprezentanților unității spitalicești, în cazul lui Ion Iliescu, se impune menținerea internării în secția de terapie intensivă.

„Situaţia medicală a domnului Ion Iliescu impune menţinerea internării în secţia de terapie intensivă, unde beneficiază de îngrijiri medicale avansate, sub supravegherea unei echipe medicale multidisciplinare”, anunţă reprezentanţii spitalului, care precizează că este vorba despre un pacient foarte fragil, cu multiple boli cronice asociate, potrivit Observatornews.

