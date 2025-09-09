Moment VIRAL la Iași. Un bărbat a fugit pe carosabil, cu o coloană de mașini în spate, ca să prindă autobuzul: „Așteptam să văd deznodământul”

Scene neobișnuite pe șoseaua Voinești din Iași: un bărbat cu ghiozdan și sacoșă în mână a alergat pe carosabil, printre mașini, pentru a prinde autobuzul CTP. Momentul a fost surprins de o cameră de bord și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Momentul devenit viral pe rețelele de socializare a avut loc sâmbătă seara, pe 6 septembrie 2025, când călătorul se îndrepta spre stația „Centrul Maternal Maternus” din Iași.

Observând că autobuzul 23, care face legătura dintre municipiul Iași și comuna Miroslava, trecea chiar atunci, bărbatul a decis să alerge în fața mașinilor pentru a-l prinde la următoarea stație, scrie BZI.

Timp de aproape 200 de metri, bărbatul a fugit pe carosabil, în timp ce o coloană de autoturisme circula în spatele său. Din fericire, șoferii au încetinit, iar unul dintre ei a surprins întreaga scenă cu camera de bord. În cele din urmă, călătorul a reușit să ajungă la autobuz, șoferul de pe ruta 23 așteptându-l câteva secunde în stație.

„Ceva ce nu vezi în fiecare zi. Mi-era să nu îmi cadă în față, dar a reușit să prindă autobuzul. Pe mine m-a amuzat și așteptam să văd deznodământul. Dacă nu îl prindea, îi făceam eu un bine”, a povestit șoferul care a publicat imaginile online.

Filmarea a strâns sute de comentarii și reacții pozitive. Mulți internauți l-au felicitat pe bărbat pentru efort și pe șoferii care au dat dovadă de răbdare.

„Ai fost de nota 10 că ai stat după el, fără flash, claxoane și alte drame. Bravo!”, a scris Andrei, unul dintre comentatori.

Alții au privit momentul cu umor: „Navetiștii cunosc cel mai bine situația”, a glumit un tânăr.