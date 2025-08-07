Momentul în care un mire rosteşte din greşeală numele FOSTEI iubite, în timpul ceremoniei. Cum a reacționat mireasa

O nuntă a ajuns virală pe TikTok, după ce mirele a rostit, în timpul jurămintelor, numele fostei sale iubite. Dar mireasa, în loc să se supere, a început să râdă, de asemenea, și invitații. Mireasa a spus că înțelege confuzia, deoarece al doilea ei prenume este Sarah, la fel ca al fostei partenere. Mai mult, a pus totul pe seama emoțiilor. Videoclipul are peste 30.000 de vizualizări.

S-a întâmplat la o ceremonie în Anglia, unde mirele a făcut o gafă memorabilă: pe când rostea jurămintele, el a spus „Sarah”, numele fostei sale iubite, în loc de numele miresei, Rebecca (Rebecca Saraj Joan Qureshi).

Momentul a fost surprins și postat pe TikTok chiar de către mireasă, iar reacția surprinzătoare a atras atenția tuturor.

Rebecca a dezvăluit motivul acestui gest neașteptat: „Sarah” este, de fapt, și al doilea nume al ei, iar emoțiile au făcut ca Andrew, mai introvertit, să facă această confuzie. Motiv pentru care, a interpretat totul cu înțelegere și umor: „Am înțeles confuzia… eram nervoși„, a explicat ea, potrivit Newsweek.

