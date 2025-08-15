Momentul istoric TRUMP-PUTIN, tot mai aproape! Delegația RUSĂ a aterizat la baza din Alaska

O aeronavă a guvernului rus tocmai a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august.

Avionul a plecat de la Moscova la ora locală 7:50 și a aterizat pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian american în jurul orei 5:15.Site-ul de urmărire a avioanelor Flightradar24 spune că transportă delegația rusă pentru întâlnire.

Fostul consilier al Kremlinului: „Pentru Putin, Trump este un dar din ceruri”

Fostul consilier al Kremlinului Abbas Gakliamov crede că summitul nu va duce la o oprire completă a luptelor, ci la un „armistițiu aerian” care ar putea exclude atacurile asupra zonelor din spatele frontului.

„Nu cred că nu va exista niciun rezultat. Ar fi un eșec prea mare pentru ambele părți”, a afirmat Galliamov, adăugând că dacă nu s-ar fi convenit deja asupra unui punct important, întâlnirea de la Anchorage nu ar fi avut loc.

Totodată, Galliamov respinge ideea că Putin este deja câștigătorul negocierilor, avertizând că Rusia se confruntă cu o scădere periculoasă a resurselor economice.

„Rusia mai are încă o rezervă de rezistență, dar nu mai este la fel de substanțială. Dacă Trump începe să preseze serios, Rusia s-ar putea confrunta cu ceea ce Iranul experimentează deja: o țară inundată de petrol și gaze, dar care plânge de lipsa electricității. Resursele economice se epuizează, iar el începe să realizeze acest lucru”.

Potrivit analistului, Trump va încerca să impună propriile condiții: „Fie accepți condițiile mele, fie ne întâlnim și îmi explici de ce nu poți, și apoi vom găsi o modalitate de a ne descurca, pentru că m-am săturat să te salvez mereu”.

Galliamov consideră că liderul american îi poate oferi lui Putin concesii majore: neaderarea Ucrainei la NATO, recunoașterea Crimeei și a Donbasului, ridicarea sancțiunilor și acorduri economice avantajoase.

„Pentru Putin, Trump este un dar din ceruri, dar nu trebuie irosit, în niciun caz. Altfel, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”, a conchis fostul consilier prezidențial.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Foto: Profimedia