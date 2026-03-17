Condamnata Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității. Ce a cerut instanței

17 mart. 2026, 13:52, Actualitate
Monica Macovei se prezintă în fața instanței, în dosarul în care este cercetată pentru rănirea unui motociclist în urma unui accident rutier. De această dată, fostul ministru al Justiție ar urma să ceară instanței încetarea obligativității de a presta muncă în folosul comunității, relatează Mediafax.

Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității

În 2024, Monica Macovei a fost implicată într-un accident rutier în județul Constanța în care a rănit un motociclist după ce intrase pe contrasens (spun probele poliției).

Fostul ministru al Justiției susține, însă, că nu intrase pe contrasens, în timp ce conducea de la 2 Mai la Mangalia, ci că motociclistul a intrat „în plin” în mașina ei. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, din accident a rezultat rănirea gravă a motociclistului, care a avut nevoie de peste 100 de zile de spitalizare.

În primă instană, Monica Macovei a fost condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare, frecventarea unor programe de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Condamnarea Monicăi Macovei a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani, după cum reiese din minuta Judecătoriei Mangalia, prima instanță din caz.

Judecătoria Mangalia a mai decis că, pe durata termenului de supraveghere, aceasta are obligația să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței, să anunțe orice deplasare care depășește cinci zile, să anunțe autoritățile în legătură cu schimbarea locului de muncă, să furnizeze informații și documente care să permită controlul mijloacelor sale de existență. Monica Macovei a fost ministru al Justiției între 2004 și 2007. Este arhitecta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și inițiatoarea procesului de asigurare a independenței judecătorilor și a procurorilor de caz.

Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă

Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, reacționează în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile”

FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
SONDAJ DE OPINIE Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
15:49
Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
RAPORT Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
15:36
Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
MESAJ Gabriela Firea, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlament: ”Definiția perfecțiunii”
15:20
Gabriela Firea, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlament: ”Definiția perfecțiunii”
REACȚIE Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
14:42
Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
SHOWBIZ Sebastian Stan și Annabelle Wallis vor deveni părinți
14:32
Sebastian Stan și Annabelle Wallis vor deveni părinți
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Cancan.ro
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Pot plantele să numere? Un studiu dezvăluie un răspuns extraordinar!
CONTROVERSĂ Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
15:58
Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
EXCLUSIV Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
15:53
Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
FLASH NEWS Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
15:43
Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
EXCLUSIV Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
15:34
Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
FINANȚE PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
15:29
PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
CONTROVERSĂ Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“
15:01
Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“

