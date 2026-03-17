Condamnata Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității. Ce a cerut instanței

Monica Macovei se prezintă în fața instanței, în dosarul în care este cercetată pentru rănirea unui motociclist în urma unui accident rutier. De această dată, fostul ministru al Justiție ar urma să ceară instanței încetarea obligativității de a presta muncă în folosul comunității, relatează Mediafax.

În 2024, Monica Macovei a fost implicată într-un accident rutier în județul Constanța în care a rănit un motociclist după ce intrase pe contrasens (spun probele poliției).

Fostul ministru al Justiției susține, însă, că nu intrase pe contrasens, în timp ce conducea de la 2 Mai la Mangalia, ci că motociclistul a intrat „în plin” în mașina ei. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, din accident a rezultat rănirea gravă a motociclistului, care a avut nevoie de peste 100 de zile de spitalizare.

În primă instană, Monica Macovei a fost condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare, frecventarea unor programe de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Condamnarea Monicăi Macovei a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani, după cum reiese din minuta Judecătoriei Mangalia, prima instanță din caz.

Judecătoria Mangalia a mai decis că, pe durata termenului de supraveghere, aceasta are obligația să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței, să anunțe orice deplasare care depășește cinci zile, să anunțe autoritățile în legătură cu schimbarea locului de muncă, să furnizeze informații și documente care să permită controlul mijloacelor sale de existență. Monica Macovei a fost ministru al Justiției între 2004 și 2007. Este arhitecta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și inițiatoarea procesului de asigurare a independenței judecătorilor și a procurorilor de caz.

