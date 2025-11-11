Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, reacționează în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile”

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, reacționat la dezbaterea din spațiul public, referitor la pensiile speciale ale magistraților și a subliniat că independența justiției nu are legătură cu nivelul salariilor sau pensiilor, ci cu „dimensiunea morală și etică” a fiecărui magistrat. Mai mult, fostul ministru i-a îndemnat pe magistrați să demisioneze, dacă nu mai sunt mulțumiți de condițiile din instituția în care lucrează.

Monica Macovei a intervenit în scandalul pensiilor speciale pentru magistrați și a argumentat că „teoria/principiul “drepturilor câștigate” este un concept „inventat” de CSM în perioada 2005-2007, pentru a împiedica tăierea unor sporuri, salarii sau pensii.

„Nu exista teoria/principiul “drepturilor câștigate”. Expresia „drepturi câștigate” a fost inventată în 2005-2007 de câțiva membri CSM, atunci când, în magistratură, a început furia acordării de sporuri, unii altora, prin hotărâri judecătorești. S-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor și pensiilor în viitor. Nu se poate asta.”, a scris Monica Macovei.

Fostul ministru al Justiției a subliniat că „Guvernele și Parlamentele pot elimina sau adăuga sporuri, pot scădea salariile și pensiile oricărei categorii profesionale din sistemul public, în mod justificat.”

Monica Macovei: „Nici magistrații nu sunt și nu pot fi deasupra legii”

Monica Macovei că egalitatea în fața legii este un principiu constituțional care se aplică tuturor:

„Într-un stat de drept suntem cu toții egali în fața legii și nimeni nu este mai presus de lege. Constituția prevede clar: „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.” Prin urmare, nici magistrații nu sunt și nu pot fi deasupra legii.”

Aceasta a invocat argumentul „dimensiunii și eticii morale” în ceea ce privește calitatea actului de justiție și a menționat că acest aspect nu depinde de salarii sau pensii.

„Independența justiției’ este dreptul nostru, al oamenilor, la o justiție independentă – de influență politică, de corupție etc. – și nu este dreptul magistraților de a face orice. Independența magistraților nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor, ci de dimensiunea morală și etică a fiecăruia dintre ei. Independența este o stare de spirit”, a mai menționat Monica Macovei.

Fostul ministru Monica Macovei le transmite un mesaj tăios magistraților și îi sfătuiește să demisioneze din funcție dacă nu mai sunt mulțumiți de condițiile de lucru.