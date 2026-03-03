Produsul de post de lux care se vinde cu 70 lei/kg în Kaufland România

Postul la români a devenit pe zi ce trece un lux. Chiar într-un supermarket cunoscut, un celebru preparat vegetal se vinde cu 70 de lei kilogramul.

Românii au intrat de ceva timp în Postul Paștelui, iar unii dintre ei aleg să nu consume alimente de orginie animală: carne, lactate, ouă și chiar pește, cu excepție în zilele când este dezlegare la pește.

Produsul de post care se vinde cu 70 de lei/kilogram în Kaufland

Pentru a nu renunța, totuși, la unele mici plăceri, românii au încercat să găsească diverși înlocuitori pentru aceste preparate, mai exact, în loc de crema de brânză, optează pentru crema de tofu, care este și destul de scumpă.

În Kaufland, spre exemplu, o caseloră de 150 de grame de cremă de tofu cu măsline sau cu roșii și busuioc se vinde cu 9,49 de lei, ceea ce înseamnă că un kilogram va costa 70,03 lei.

Pe lista cu ingrediente regăsim: 47% tofu din boabe de soia, apă, ulei, suc de roșii, roșii uscate, sare, zahăr, ceapă, busuioc, usturoi, oregano, cimbru și aromă de usturoi.

Cât durează postul Paștelui

Postul Paștelui durează 40 de zile, iar credincioșii îi mai spun și „Postul Mare”, fiind cel mai lungt din an. Anul acesta a început pe 23 februarie și va ține până sâmbătă, 11 aprilie, urmând ca pe 12 să fie sărbătorit Paștele.

Acesta este cel mai lung post din calendarul creștin ortodox, dar și cel mai restrictiv dintre cele patru mari posturi din timpul anului. În această perioadă există doar două dezlegări la pește.

Paștele ortodox și cel catolic nu mai pică la aceeași dată

În 2026, Învierea Mântuitorului este celebrată la date diferite de bisericile ortodoxe și catolice, iar acest fapt influențează și începutul postului. Conform calendarului, Paștele catolic pică mai devreme cu o săptămână anul acesta, pe 5 aprilie.

