03 mart. 2026, 09:39, Actualitate
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj vor scoate la licitație peste 2.100 de mărțișoare din aur și argint, confiscate. Evenimentul va avea loc joi, 5 martie 2026, începând cu ora 11:00, la sediul instituției din Târgu Jiu, strada Siretului nr. 6, camera 408, etaj 4.

Bunurile scoase la licitație au intrat în proprietatea statului în urma controalelor efectuate și a constatărilor privind nereguli, fiind astfel valorificate conform legislației în vigoare. Este vorba de aproximativ un kilogram de bijuterii evaluate de experții, iar pasionații au șansa de a le achiziționa la un preț mai scăzut comparativ cu piața actuală.

Vânzarea bunurile se va face pe loturi

Potrivit anunțului oficial, bunurile scoase la vânzare sunt grupate în două loturi și includ mărțișoare realizate din aur și argint. Primul lot (Grup 150) cuprinde 174,97 grame de aur (585‰), reprezentând 289 de bucăți, evaluate la 450 lei/gram, și 47,76 grame de argint (925‰), respectiv 65 de bucăți, evaluate la 20 lei/gram. Prețul total de pornire pentru acest lot este de 79.691,70 lei (TVA inclus).

Al doilea lot (Grup 151) include 81,96 grame de aur (585‰), adică 344 de mărțișoare, și 793,57 grame de argint (925‰), însumând 1.488 de bucăți. Prețul de pornire pentru acest lot este de 52.753,40 lei (TVA inclus).

Pasul de licitație este stabilit la 5% din prețul de pornire. Bunurile au fost evaluate de un expert autorizat A.N.P.C., iar vânzarea se face pe loturi, fără posibilitatea divizării acestora.

La licitație pot participa atât persoane fizice, cât și juridice autorizate, cu condiția depunerii unei documentații complete, care include cerere de participare, dovada achitării garanției de minimum 10% din prețul de pornire, copii ale actelor de identitate sau de înregistrare, precum și documente fiscale care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și local, conform comunicatului ANAF.

Ce trebuie să faci pentru a putea participa la licitație

Pentru persoanele fizice neautorizate este necesară o declarație pe propria răspundere că bunurile sunt achiziționate în scop personal și nu pentru revânzare. Lipsa oricărui document duce la respingerea ofertantului. Garanția de participare poate fi achitată fie în numerar, fie prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Municipiului Târgu Jiu sau DGRFP Craiova.

Cei interesați pot depune documentele până în această după-amiază. Informații suplimentare pot fi obținute la sediul instituției sau telefonic, la numărul 0766.396.203.

Licitația oferă atât persoanelor fizice, cât și juridice, posibilitatea de a participa la achiziția acestor bunuri, respectând toate condițiile și termenele stabilite de ANAF Gorj.

