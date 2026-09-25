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Incendiu de proporții la bordul unui feribot în largul insulei grecești Mykonos. Toți pasagerii au fost evacuați la timp

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Un incendiu puternic a izbucnit vineri pe un feribot de marfă în largul insulei grecești Mykonos, iar toate cele 29 de persoane care se aflau la bordul acestuia au fost evacuate în siguranță, a anunțat garda de coastă greacă, relatează Reuters.

Cel puțin cinci nave ale gărzii de coastă și două bărci rapide ale pompierilor au ajutat la operațiunea de salvare a celor 28 de membri ai echipajului și a unui pasager aflat la bord, a precizat garda de coastă. În prezent, operațiunile sunt concentrate pe stingerea totală a incendiului de pe navă și pe protejarea mediului marin pentru a preveni o eventuală poluare cu hidrocarburi în Marea Egee.

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Feribotul cuprins de flăcări aparține companiei Blue Star Ferries, are o lungime de 162 de metri și transporta 166 de camioane și 29 de autoturisme. Acesta a plecat joi seara din portul Pireu și a făcut o escală în Syros vineri dimineață, înainte să fie cuprins de flăcări.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 09:00 la nivelul punții, iar autoritățile speculează că ar fi pornit de la unul dintre camioanele aflate la bord.

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