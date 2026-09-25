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După ce a promovat intens politicile verzi în Parlamentul European, premierul desemnat Siegfried Mureșan conduce în România un Golf VI vechi de 15 ani, adus din Germania second-hand, Diesel, cu posibile probleme la motor. Mecanic din București: „Să verifice injectoarele!”

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Siegfried Mureșan, premierul propus de Nicușor Dan, s-a afișat la sediul PNL de pe Aleea Modrogan din Capitală, la volanul unui Volkswagen Golf VI, adus din Germania second-hand, cu motor diesel TDI. Culmea ironiei este că a promovat ani la rând politicile verzi ale Bruxellesului și a fost chiar coraportor pe proiectul de finanțare a Green Deal. Pe filmare, se poate auzi un zgomot teribil la motorul mașinii diesel conduse de Siegfried Mureșan, specific motoarelor vechi, poluante, care funcționează cu motorină. Sunt însă și niște sunete care „nu sunt la locul lor”, a spus, pentru Gândul, un mecanic din București, care recomandă ca injectoarele mașinii să fie verificate urgent.

Mașina este de import din Germania, second-hand, dovadă stând inscripția de pe parbriz:  Sigla verde cu numărul 4 reprezintă vinieta ecologică. Autoturismul are o vechime între 13 și 17 ani.

Pe spatele mașinii se poate vedea inscripționarea TDI, care atestă clar tipul de motorizare, și anume Turbodiesel. Cel mai probabil este vorba despre un motor 1.9 TDI, considerat „nemuritor”.

Gândul a întrebat însă doi mecanici din București cu privire la zgomotul evident al mașinii, pentru a face o diagnoză a autoturismului lui Mureșan, pe baza sunetului. Unul dintre mecanici avertizează că este nevoie de verificarea injectoarelor, urgent!

Siegfried Mureșan a venit la sediul PNL din București, însoțit de o doamnă, însă fără șofer sau SPP. Premierul propus de Nicușor Dan a preferat să își conducă singur mașina, despre care mecanicii spun că trebuie dusă cât mai repede la revizie.

Multiple cauze posibile pentru zgomotul deranjant produs de motorul mașinii lui Mureșan

La relanti, motorul mașinii conduse de Siegfried Vasile Mureșan prezintă o bătaie evidentă. Zgomotul surprins în filmare este ritmic și corelat cu turația motorului, ceea ce exclude, cel puțin ca primă ipoteză, o bătaie gravă de bielă, spune un mecanic din București, care a dorit să rămână anonim.

Cei doi mecanici consultați de Gândul au identificat mai multe cauze posibile, pe care le-ar verifica în ordine: probleme la injectoare sau la presiunea din rampa de combustibil, specifice motoarelor TDI; uzura tacheților hidraulici sau a axei cu came; un întinzător, o rolă sau o fulie de alternator defecte — una dintre suspiciunile principale, care poate imita o defecțiune internă de motor; o posibilă problemă la volanta cu masă dublă, mai ales dacă zgomotul se schimbă odată cu turația sau la apăsarea ambreiajului. Nu în ultimul rând, poate fi vorba despre o eventuală defecțiune la distribuție sau la întinzătorul acesteia.

Potrivit specialiștilor, o bătaie clasică de cuzinet sau de bielă este mai puțin probabilă din ceea ce se aude în clip, însă nu poate fi exclusă fără o verificare directă a mașinii. Recomandarea mecanicilor este ca vehiculul să fie dus cât mai repede la un service autorizat pentru o scanare completă și, mai ales, verificarea injectoarelor.

Mureșan, unul dintre cei mai mari promotori ai politicilor verzi din Parlamentul European

Siegfried Mureșan, unul dintre cei mai mari promotori ai politicilor verzi din UE, conduce o mașină cu motor diesel, poluant, cel mai probabil Euro 5.

În ianuarie 2020, Mureșan (PPE/PNL, viceliderul Grupului PPE responsabil pentru bugete) a fost ales raportor al Parlamentului European privind finanțarea Pactului Ecologic European, urmând să coordoneze poziția instituției privind un plan de investiții estimat la 1.000 de miliarde de euro pe 10 ani. 

Siegfried Mureșan, raportot pe proiectul de finanțare a Green Deal

Potrivit unei analize recente a agendei sale publice la Bruxelles, decarbonizarea rămâne unul dintre subiectele recurente din activitatea sa ca europarlamentar, alături de cadrul financiar multianual 2028-2034 și aderarea Republicii Moldova deși, notează aceeași analiză, subiectele legate strict de România au fost minoritare comparativ cu dosarele europene.

Cu toate acestea, în România, europarlamentarul acum candidat la funcția de premier, deține un Volkswagen Golf VI, cu motor diesel, vechid e 15 ani, importat second-hand din Germania.

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