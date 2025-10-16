Prima pagină » Actualitate » Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului

Ruxandra Radulescu
16 oct. 2025, 17:36, Actualitate
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va oferi explicații oficiale cu privire la programul de mobilizare a rezerviștilor, din București și Ilfov, care a generat o mulțime de reacții la nivel național, a transmis purtătoarea de cuvânt al Guvernului, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat să prezinte un punct de vedere pe această temă. 

După eșecul programului de mobilizare, organizat de MApN, despre care Gândul a oferit detalii în exclusivitate AICI, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu va susține vineri o conferință de presă, potrivit unui anunț al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Mobilizarea MApN-ului a generat nemulțumiri în rândul rezerviștilor, dar și în rândul cetățenilor, care s-au plâns în mediul online din cauza absenței informării din partea autorităților responsabile.

Guvernul de dezice mobilizarea inițiată de ministrul Moșteanu: „Nu există un punct de vedere al Guvernului”

În acest context, premierul Ilie Bolojan nu a dorit să comenteze public referitor la eventualele erori de procedură din programului inițiat de Ministerul Apărării: „Nu există un punct de vedere al Guvernului.”, a declarat scurt și la obiect purtătoarea de cuvânt Ioana Dogiou, la întrebarea jurnaliștilor pe această temă, în cadrul unei conferințe.

Dogioiu a transmis că ministrul Apărării Ionuț Moșteanu va răspunde întrebărilor presei, în cadrul unei conferințe, ce va avea loc vineri, 17 octombrie.

„Ceea ce vă transmit eu acum nu este cu siguranţă o poziţie pe care am discutat-o cu premierul din acest punct de vedere, pentru că nu am avut o asemenea discuţie. Însă, ceea ce cred că e de înţeles, înainte ca domnul ministru al Apărării să facă precizări mai multe, din ce am înţeles – am vorbit cu domnia sa – mâine, pentru că azi nu este în ţară, este plecat, scopul unui exerciţiu nu este să constatăm că totul e perfect.

Dacă am constata că totul e perfect, atunci exerciţiul ar fi inutil. Scopul unui exerciţiu este să identifice dacă există probleme, de toate felurile. Or, dacă au fost constatate, care au fost constatate, vă va comunica domnul ministru Moşteanu în discuţia pe care intenţionează să o aibă, am înţeles, mâine, cu presa”, a declarat Ioana Dogioiu.

Victor Ponta, despre mobilizarea MApN-ului: „această propagandă pro-război”

Programul de mobilizarea inițiat de ministrul Ionuț Moșteanu a fost ironizat în mediul online atât de politicieni cât și de jurnaliști, sau vedete.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a menționat că statul mobilizează rezervişti nepregătiți, oferind un spectacol grotesc și l-a criticat dur pe Ionuț Moșteanu.

Acest „agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, „și-a băgat baioneta-n cur”, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război.

P.S.Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: „Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!”, arată Cristian Tudor Popescu.

Fostul prim-ministru Victor Ponta a criticat și el comunicarea deficitară a MApN-ului, care generează, mai degrabă, o adevărată panică legată de iminența izbucnirii unui război.

„Îmi iubesc ţara; am făcut stagiul militar şi aş fi oricând gata să lupt pentru a-mi apăra ţara. Dar toată această propagandă pro-război (dusă, în special, de jurnalişti care se duelează la televizor şi de generali care „au câştigat toate războaiele de la popota unităţii”) este doar o încercare de a speria oamenii şi de a le distrage atenţia de la problemele reale”, a transmis Ponta.

În perioada 12 – 20 octombrie, rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi în judeţul Ilfov au fost convocaţi la un exerciţiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

