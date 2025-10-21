Călin Georgescu face declarații după semnarea controlului judiciar: „Împreună cu Dumnezeu vom fi biruitori”

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a fost oprit de reporteri după ce a ieșit de la semnarea controlului judiciar, la sediul poliției Buftea.

Georgescu a început discursul prin a le mulțumi susținătorilor săi, care scandau pe tot parcursul declarațiilor. Apoi, a menționat un singur subiect despre care ar vrea să vorbească, și anume, tezaurul dacic.

„Tezaurul dacic este un simbol al poporului român. Este identitatea noastră, este începutul existenței noastre. Neglijența, pot să spun criminală, a autorităților care au scos tezaurul dacic din țară fără hotărâre de guvern, în condiții de precaritate instituțională, ar face să roșească orice om cu bun simt. Acest lucru arată eșecul statului român”, declară Călin Georgescu.

Scurt, fostul candidat la prezidențiale, a comentat și mediul politic din România:

„Politic suntem o glumă, statul este o ficțiune juridică, economic suntem doar o piață de desfacere pentru ații, iar sănătatea a devenit ea însăși o boală”, spune Georgescu.

După declarații, Călin Georgescu a intrat în biserica de lângă sediul poliției.

Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Inițial, controlul trebuia semnat la sediul IPJ Ilfov, însă procedura a fost mutată la Buftea, în fiecare marți de la ora 11.00.

