Moștenitoare a unei familii grecești, decedată la Londra după o mușcătură de insectă. De ce i-au refuzat internarea două spitale

Marissa Laimou, o tânără de 28 de ani dintr-o familie grecească renumită în domeniul transporturilor maritime, a fost găsită decedată în apartamentul său din Londra pe 11 septembrie. Potrivit presei elene, cu puțin timp înainte să moară, două spitale i-ar fi refuzat internarea femeii.

Din câte se pare, Marissa a murit în urma unei reacții severe provocate de o mușcătură de insectă.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Cu trei zile înainte de deces, Marissa ar fi avut amețeli, febră și mâncărimi. Un medic care a consultat-o la domiciliu i-a recomandat tratament cu paracetamol, însă simptomele nu s-au ameliorat. Ulterior, ea a mers la medicul oncolog personal, același care o ajustase să învingă un cancer la sân.

Mama tinerei a declarat presei elene că fiica sa a fost transferată, apoi, cu ambulanța la un alt spital, unde ar fi fost examinată doar de asistente. Diagnosticul pus a fost legat de o mușcătură de insectă, iar Marissa a fost externată cu prescripție de antibiotice.

O zi mai târziu, ea înceta din viață.

Bessy Laimou, mama tinerei, a afirmat că decesul a fost provocat de un șoc toxic suferit în urma mușcăturii, însă nu se știe despre ce insectă ar fi vorba. „Fiica mea a învins cancerul și a murit din cauza unei insecte. Era o fată cu atât de multe daruri!”, a declarat aceasta pentru presa greacă.

Familia așteaptă rezultatele autopsiei pentru confirmarea cauzei morții. Între timp, spitalul acuzat că i-a refuzat internarea a recunoscut că au existat erori în gestionarea cazului și a anunțat deschiderea unei anchete interne.

Marissa Laimou provenea din una dintre cele mai influente familii elene din industria transporturilor maritime. Ea era cunoscută și pentru implicarea în artă și modă. Recent, a produs o versiune a piesei Romeo și Julieta, la Londra, și lucra la un nou proiect teatral.

În trecut, a colaborat la Paris cu designeri de renume, precum Sonia Rykiel și John Galliano, înainte de a înființa compania Rainbow Wave, importator de branduri internaționale în magazinele londoneze.