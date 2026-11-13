Fritz nu exclude o moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și a evidenția corupția PSD”

Președintele USR, Dominic Fritz, critică lipsa rezultatelor PSD și acuză partidul că nu își respectă promisiunile făcute românilor. Șeful USR nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului sau declanșarea alegerilor anticipate și anunță că va colabora cu PNL pentru a combate politicile social-democraților.

Dominic Fritz a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, care sunt planurile USR şi PNL în viitorul apropiat, dacă vor lua în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură sau declanşarea unor alegeri anticipate.

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„Noi am spus de la început că ne vom folosi de toate pârghiile care ne stau la dispoziție în opoziție pentru a evidenția toxicitatea politicilor PSD. Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și a evidenția corupția PSD și pentru a apăra dreptul românilor la un stat funcțional. Și de aceea nu exclud acum niciunul din instrumentele pe care le-ați menționat, dar nu le considerăm ca niște formalități. Nu facem aceste lucruri pentru un teatru la București, ci obiectivul nostru este să ne asigurăm că chiar și în opoziție ne putem asigura măcar în câteva momente că demnitatea românilor este apărată și putem să livrăm concret”, a declarat Dominic Fritz.

Șeful USR așteaptă să vadă ce rezultate va obține PSD

Acesta a precizat că vor fi urmărite reformele începute de miniștrii USR.

„Și asta înseamnă, de exemplu, că vom urmări mai ales reformele începute de către miniștrii USR. Vedem, de exemplu, la Ministerul Mediului, unde există o întreagă restaurație și unde se încearcă acum toate progresele care s-au făcut să le întoarcă în timp. Și vom face asta cu o voce foarte clară. Și evident că vom face asta și într-o coordonare cu PNL. Am semnat un protocol de colaborare parlamentară și vom avea și inițiative comune”, a transmis președintele USR.

Întrebat de unde vor fi luate voturile necesare pentru dărâmarea Guvernului, șeful USR a răspuns: „Voturile sunt la parlamentari. Dar încă o dată, acum nu este vorba de un pas formal, ci în primul rând românii trebuie să vadă cum vrea PSD să îndeplinească toate promisiunile pe care le-au făcut. Deocamdată vedem foarte, foarte mult fum şi puţine rezultate. Şi apoi, evident, parlamentarii se vor întreba dacă ăsta este un guvern care poate continua şi care poate livra. Dar deocamdată aşteptăm ca PSD să ne arate ce pot face pentru România şi nu doar pentru cei care zboară în avioane de lux”.