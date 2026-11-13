Prima pagină » Actualitate » Fritz nu exclude o moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și a evidenția corupția PSD”

Fritz nu exclude o moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și a evidenția corupția PSD”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele USR, Dominic Fritz, critică lipsa rezultatelor PSD și acuză partidul că nu își respectă promisiunile făcute românilor. Șeful USR nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului sau declanșarea alegerilor anticipate și anunță că va colabora cu PNL pentru a combate politicile social-democraților.

Vezi galeria foto
6 poze

Dominic Fritz a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, care sunt planurile USR şi PNL în viitorul apropiat, dacă vor lua în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură sau declanşarea unor alegeri anticipate.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

„Noi am spus de la început că ne vom folosi de toate pârghiile care ne stau la dispoziție în opoziție pentru a evidenția toxicitatea politicilor PSD. Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și a evidenția corupția PSD și pentru a apăra dreptul românilor la un stat funcțional. Și de aceea nu exclud acum niciunul din instrumentele pe care le-ați menționat, dar nu le considerăm ca niște formalități. Nu facem aceste lucruri pentru un teatru la București, ci obiectivul nostru este să ne asigurăm că chiar și în opoziție ne putem asigura măcar în câteva momente că demnitatea românilor este apărată și putem să livrăm concret”, a declarat Dominic Fritz.

Șeful USR așteaptă să vadă ce rezultate va obține PSD

Acesta a precizat că vor fi urmărite reformele începute de miniștrii USR.

„Și asta înseamnă, de exemplu, că vom urmări mai ales reformele începute de către miniștrii USR. Vedem, de exemplu, la Ministerul Mediului, unde există o întreagă restaurație și unde se încearcă acum toate progresele care s-au făcut să le întoarcă în timp. Și vom face asta cu o voce foarte clară. Și evident că vom face asta și într-o coordonare cu PNL. Am semnat un protocol de colaborare parlamentară și vom avea și inițiative comune”, a transmis președintele USR.

Dominic Fritz | Sursa foto: Mediafax

Întrebat de unde vor fi luate voturile necesare pentru dărâmarea Guvernului, șeful USR a răspuns: „Voturile sunt la parlamentari. Dar încă o dată, acum nu este vorba de un pas formal, ci în primul rând românii trebuie să vadă cum vrea PSD să îndeplinească toate promisiunile pe care le-au făcut. Deocamdată vedem foarte, foarte mult fum şi puţine rezultate. Şi apoi, evident, parlamentarii se vor întreba dacă ăsta este un guvern care poate continua şi care poate livra. Dar deocamdată aşteptăm ca PSD să ne arate ce pot face pentru România şi nu doar pentru cei care zboară în avioane de lux”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂS-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
18:02
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
NEWS ALERTVal de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
18:00
Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
FLASH NEWSPreședintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
17:51
Președintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
NEWS ALERTRafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
17:49
Rafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
FLASH NEWSPrimăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 
17:41
Primăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 
EVENIMENTCătălin Măruță se pregătește să deschidă Tărâmul Elfilor la Craiova. Cum sunt așteptați primii vizitatori
17:04
Cătălin Măruță se pregătește să deschidă Tărâmul Elfilor la Craiova. Cum sunt așteptați primii vizitatori
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O exoplanetă îndepărtată a dispărut din observații în mod misterios
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
ALEGERI ÎN SUAJD Vance ar putea renunța să mai candideze la alegerile din 2028, a spus un apropiat al vicepreședintelui pentru CNN: „Este încă tânăr. Nu i-a venit momentul” / Politicienii democrați și republicani care ar putea concura în următorii ani pentru Casa Albă
17:22
JD Vance ar putea renunța să mai candideze la alegerile din 2028, a spus un apropiat al vicepreședintelui pentru CNN: „Este încă tânăr. Nu i-a venit momentul” / Politicienii democrați și republicani care ar putea concura în următorii ani pentru Casa Albă
NEWS ALERTRumen Radev taie ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar promite să nu folosească dreptul de veto pentru a-l bloca pe cel oferit de UE. Ce motive invocă premierul Bulgariei
16:55
Rumen Radev taie ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar promite să nu folosească dreptul de veto pentru a-l bloca pe cel oferit de UE. Ce motive invocă premierul Bulgariei
FLASH NEWSNicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin. Discuțiile au durat de două ori mai mult decât era prevăzut
16:48
Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin. Discuțiile au durat de două ori mai mult decât era prevăzut
EXCLUSIVMult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
16:41
Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
INEDITMai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
16:23
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
VIDEOLia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova
16:18
Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova

Cele mai noi

Trimite acest link pe