Prima pagină » Actualitate » Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova

Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pentru vizitatori. Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun. Edilul municipiului Craiova a precizat că evenimentul debutează astăzi, de la ora 18:30.

„Astăzi, la ora 18.30 se aprind luminile în Târgul de Crăciun Craiova!”, a notat Lia Olguța Vasilescu.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova

Lia Olguța Vasilescu a încărcat pe pagina sa oficială de Facebook un material video în care este surprinsă magia Crăciunului. Craiova a îmbrăcat „haine” de sărbătoare, iar în această seară, de la ora 18:30, târgul își va deschide porțile. Începând cu această oră vor fi aprinse luminițele de Crăciun. Ediția din 2026 se va numi „Tărâmul Elfilor”.

Surprize pentru vizitatorii Târgului de Crăciun de la Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova va avea o suprafață mai mare și atracții noi, precum un brad cu trenuleț, labirintul elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun. Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat „Best Christmas Market” în 2025, se desfășoară pe aproximativ 280.000 de metri pătrați. Evenimentul cuprinde cinci zone, decorate cu instalații luminoase și ornamente festive.

Târg extins ca suprafață

În urmă cu o lună, edilul anunța că târgul va fi mai mare față de cel de anul trecut.

„Cum va arăta Craiova peste o lună? În 13 noiembrie se deschide cel mai frumos și mai mare Târg de Crăciun din Europa! În premieră puteți vedea cum vor fi decorate clădirile din zona unde se va desfășura evenimentul și căsuțele vendorilor, plus multe alte surprize, cum ar fi bradul prin care se va plimba un trenuleț cu cadouri sau labirintul elfilor unde îi poți vedea la lucru, fabricând jucării!

🎁 Sania zburătoare se întoarce și ea cu Moș Crăciun și va trece pe deasupra unui castel. Față de anul trecut, târgul este extins ca suprafață pentru a face față cererilor pentru căsuțe care au venit din toată lumea! Dacă nu ai norocul să fii craiovean și vrei să vezi cel mai spectaculos târg de Crăciun, ar fi bine să îți faci rezervare! E de neratat!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Sursă video: Facebook/Lia Olguța Vasilescu

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERTCutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz vrea să închidă fabrici din Germania și oprește toate investițiile din țara-mamă. Gigantul auto are două fabrici în România cu 2.700 de angajați
16:03
Cutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz vrea să închidă fabrici din Germania și oprește toate investițiile din țara-mamă. Gigantul auto are două fabrici în România cu 2.700 de angajați
DEZVĂLUIRIMirabela Grădinaru a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre copiii săi, născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”
16:00
Mirabela Grădinaru a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre copiii săi, născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”
FLASH NEWSAdministratorul judiciar al STB, Remus Borza, propune majorarea tarifului biletului la 5 lei și invocă PIB-ul pe locuitor. Ce spune Ciprian Ciucu
15:46
Administratorul judiciar al STB, Remus Borza, propune majorarea tarifului biletului la 5 lei și invocă PIB-ul pe locuitor. Ce spune Ciprian Ciucu
ECONOMIEVineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
15:26
Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
Zelenski a decorat o fostă vedetă Playboy – care a apărut pe coperta celebrei reviste de 19 ori – pentru “contribuție semnificativă adusă la dezvoltarea culturii, realizări creative remarcabile și înaltă competență profesională”. Cu “Ordinul Cneaghinei Olga” au fost decorate recent și Melania Trump, și Maia Sandu
15:15
Zelenski a decorat o fostă vedetă Playboy – care a apărut pe coperta celebrei reviste de 19 ori – pentru “contribuție semnificativă adusă la dezvoltarea culturii, realizări creative remarcabile și înaltă competență profesională”. Cu “Ordinul Cneaghinei Olga” au fost decorate recent și Melania Trump, și Maia Sandu
FLASH NEWSRomânii pot afla online ce pensie vor primi. Șefa Casei de Pensii explică la cât timp trebuie făcută simularea
15:15
Românii pot afla online ce pensie vor primi. Șefa Casei de Pensii explică la cât timp trebuie făcută simularea
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O vastă colecție de gravuri din era glaciară, descoperită sub graffiti modern într-o peșteră din Spania
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
EXCLUSIVMult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
16:41
Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
INEDITMai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
16:23
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
RĂZBOITentativă de asasinat la Moscova. Un fost oficial ucrainean prorus din perioada lui Viktor Ianukovici a fost grav rănit de explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii
16:15
Tentativă de asasinat la Moscova. Un fost oficial ucrainean prorus din perioada lui Viktor Ianukovici a fost grav rănit de explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii
COMUNICATResponsabilitatea începe cu fiecare dintre noi! BAT România: buletinul cerut la achiziția de produse cu nicotină înseamnă reguli care funcționează
15:29
Responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi! BAT România: buletinul cerut la achiziția de produse cu nicotină înseamnă reguli care funcționează
CONTROVERSĂBild: Rusia propune condiții inacceptabile pentru UE în negocierile de la Abu Dhabi. Pentru a înceta războiul cu Ucraina, Kremlinul solicită ieșirea Finlandei din NATO, transformarea Republicii Moldova într-o republică federală, interzicerea bazelor NATO în țările baltice și control total asupra Donbasului
15:21
Bild: Rusia propune condiții inacceptabile pentru UE în negocierile de la Abu Dhabi. Pentru a înceta războiul cu Ucraina, Kremlinul solicită ieșirea Finlandei din NATO, transformarea Republicii Moldova într-o republică federală, interzicerea bazelor NATO în țările baltice și control total asupra Donbasului
NEWS ALERTTraficul de coșmar a revenit în nordul Capitalei, pe Fabrica de Glucoză. Ieșirea și intrarea în București, spre și dinspre A3, sunt aproape blocate! Cozile se întind pe kilometri
15:04
Traficul de coșmar a revenit în nordul Capitalei, pe Fabrica de Glucoză. Ieșirea și intrarea în București, spre și dinspre A3, sunt aproape blocate! Cozile se întind pe kilometri

Cele mai noi

Trimite acest link pe