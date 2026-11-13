Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pentru vizitatori. Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun. Edilul municipiului Craiova a precizat că evenimentul debutează astăzi, de la ora 18:30.

„Astăzi, la ora 18.30 se aprind luminile în Târgul de Crăciun Craiova!”, a notat Lia Olguța Vasilescu.

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Lia Olguța Vasilescu a încărcat pe pagina sa oficială de Facebook un material video în care este surprinsă magia Crăciunului. Craiova a îmbrăcat „haine” de sărbătoare, iar în această seară, de la ora 18:30, târgul își va deschide porțile. Începând cu această oră vor fi aprinse luminițele de Crăciun. Ediția din 2026 se va numi „Tărâmul Elfilor”.

Surprize pentru vizitatorii Târgului de Crăciun de la Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova va avea o suprafață mai mare și atracții noi, precum un brad cu trenuleț, labirintul elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun. Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat „Best Christmas Market” în 2025, se desfășoară pe aproximativ 280.000 de metri pătrați. Evenimentul cuprinde cinci zone, decorate cu instalații luminoase și ornamente festive.

Târg extins ca suprafață

În urmă cu o lună, edilul anunța că târgul va fi mai mare față de cel de anul trecut.

„Cum va arăta Craiova peste o lună? În 13 noiembrie se deschide cel mai frumos și mai mare Târg de Crăciun din Europa! În premieră puteți vedea cum vor fi decorate clădirile din zona unde se va desfășura evenimentul și căsuțele vendorilor, plus multe alte surprize, cum ar fi bradul prin care se va plimba un trenuleț cu cadouri sau labirintul elfilor unde îi poți vedea la lucru, fabricând jucării!

🎁 Sania zburătoare se întoarce și ea cu Moș Crăciun și va trece pe deasupra unui castel. Față de anul trecut, târgul este extins ca suprafață pentru a face față cererilor pentru căsuțe care au venit din toată lumea! Dacă nu ai norocul să fii craiovean și vrei să vezi cel mai spectaculos târg de Crăciun, ar fi bine să îți faci rezervare! E de neratat!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Sursă video: Facebook/Lia Olguța Vasilescu