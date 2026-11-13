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Cătălin Măruță se pregătește să deschidă Tărâmul Elfilor la Craiova. Cum sunt așteptați primii vizitatori

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Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide în această seară, iar Cătălin Măruță a anunțat printr-un clip pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Craiova că îi așteaptă pe vizitatori începând cu ora 18. Prezentatorul TV le-a adus aminte oamenilor că pot vedea anul acesta cel mai înalt Moș Crăciun, peste două milioane de luminițe și 550 de brazi. Tematica de anul acesta de la Târgul de Crăciun din Craiova este Tărâmul Elfilor.

„13 noiembrie 2026 se deschide oficial Târgul de Crăciun din Craiova. De la ora 18 vă aștept pe toți, pentru că o să aveți ce vedea. Cel mai înalt Moș Crăciun se află în Craiova. Sunt convins că o să vreți să faceți foarte multe fotografii cu el. Peste 2 milioane de luminițe o să aprindem în această seară. 550 de brazi o să facă ca atmosfera asta să fie una incredibilă.” explică Cătălin Măruță în clipul postat pe pagina de Facebook a Primăriei Craiova.

Prezentatorul TV a pus accent în mesajul său pe prezența lui Moș Crăciun în cadrul târgului. Fabrica de jucării a lui Moș Crăciun poate fi vizitată la Craiova, iar elfii sunt și ei prezenți la deschiderea din această seară. Sania Moșului este o altă atracție de care vizitatorii se pot bucura. Cătălin Măruță a adus aminte și că anul trecut Târgul de Crăciun din Craiova a fost declarat cel mai bun din Europa.

„Sania lui Moș Crăciun e acolo, fabrica de jucării a lui Moș Crăciun e tot în Craiova. Elfii sunt și ei prezenți la această deschidere. Ce mai, atmosfera este una incredibilă. Și nu uitați, Târgul de Crăciun din Craiova a fost declarat oficial anul trecut ca cel mai bun Târg de Crăciun din toată Europa. Suntem tari, așa că astăzi de la ora 18 vă aștept pe toți să deschidem oficial sezonul 2026.” a declarat Cătălin Măruță.

Ce îi așteaptă pe vizitatori în Tărâmul Elfilor 

Tema din acest an, „Tărâmul Elfilor”, aduce în centrul Craiovei numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe. În Piața Mihai Viteazul vor găsi Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată chiar în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni. 

Căsuțe spectaculoase, decorațiuni de poveste, liftul lui Moș Crăciun și multe alte surprize. Tot aici este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 de metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură. Piața Frații Buzești – cel mai mare Moș Crăciun, înalt de 9 metri, alături de alte decoruri tematice.

Zona Doljana – un labirint în care se află Atelierele Elfilor. Zona Teatrului Național „Marin Sorescu” – Țara lui Moș Crăciun, roata panoramică, trenulețe, carusele, filme VR și alte atracții pentru cei mici.

Programul detaliat al spectacolelor Târgului de Crăciun

Vineri, 13 noiembrie:

*Piața Mihai Viteazul*

*18:00* – MC Cătălin Măruță

*18:30* – Deschiderea oficială

– Spectacol interactiv pe picioroange (Evenimente ideale, Craiova)

– Spectacolul „Zâna elfilor și balerina zăpezii” (Teatrul pe roți, Arad)

– Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

– Foc de artificii – aprindem împreună luminițele din Târg!

*Piața Frații Buzești*

*19:00 – 20:00* – Winter Wonderland, Filarmonica Oltenia Craiova + DJ set by Mr Shtef, MC Cătălin Măruță

*20:00 – 21:00* – DJ set by Emil Safta, MC Tom Crîngureanu

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