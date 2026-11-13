Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin. Discuțiile au durat de două ori mai mult decât era prevăzut

Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin, în marja Consiliului European. Potrivit consilierului prezidențial Valentin Naumescu, discuția a avut loc la solicitarea Budapestei. Întâlnirea a durat de două ori mai mult decât era programat. Întâlnirea a avut loc azi, 13 noiembrie 2026.

Valentin Naumescu a precizat că discuțiile dintre Nicușor Dan și Peter Magyar au durat de două ori mai mult decât era programat. Consilierul prezidențial a descris întâlnirea drept o ocazie de îmbunătățire a relațiilor româno-ungare și a menționat că aceasta a avut loc la solicitarea părții maghiare. Între timp, la Dublin se desfășoară reuniunea informală a Consiliului European, dedicată inteligenței artificiale.

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„Am început a doua zi europeană la Dublin cu o întâlnire bilaterală importantă a Președintelui României cu premierul Ungariei, la cererea părții maghiare. Discuțiile, foarte substanțiale și aplicate, au durat de două ori mai mult decât era prevăzut și au reprezentat o bună ocazie de reîmprospatare a relațiilor bilaterale româno-ungare, sub conducerea a doi lideri care au obținut victorii împotriva populismului antieuropean. În acest moment, este în desfășurare reuniunea informală a Consiliului European, pe tema inteligenței artificiale”, a transmis Valentin Naumescu în mesajul publicat pe Facebook.

Nicușor Dan, vizită la Dublin

Nicușor Dan participă la prima reuniune informală a Consiliului European dedicată exclusiv inteligenței artificiale. Președintele va susține accelerarea dezvoltării AI în UE, reducerea dependențelor tehnologice și cooperarea împotriva atacurilor cibernetice.

„Nicușor Dan va puncta urgența ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependențe critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Sursă foto: Facebook / Valentin Naumescu