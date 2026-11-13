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Rumen Radev taie ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar promite să nu folosească dreptul de veto pentru a-l bloca pe cel oferit de UE. Ce motive invocă premierul Bulgariei

Rumen Radev taie ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar promite să nu folosească dreptul de veto pentru a-l bloca pe cel oferit de UE. Ce motive invocă premierul Bulgariei
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Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat de la Dublin că Bulgaria nu va mai trimite arme din depozitele armatei sale către Ucraina și nu are banii necesari pentru noul pachet european de sprijin destinat Kievului, relatează presa bulgară. Aflat la reuniunea informală a Consiliului European, șeful executivului de la Sofia a invocat epuizarea stocurilor militare și constrângerile bugetare ale țării sale. Acesta a precizat însă că Bulgaria nu va bloca deciziile celorlalte state membre.

Radev reiterează astfel politica guvernului său instalat la începutul acestui an de a opri asistența militară letală și contribuțiile financiare pentru Kiev, invocând limitele economice și epuizarea stocurilor militare ale Bulgariei.

În cadrul summitului din capitala Irlandei, liderii europeni au discutat despre arhitectura de securitate a continentului și despre finanțarea Ucrainei pentru anul 2027, în contextul unui nou pachet european propus de 70 de miliarde de euro.

Premierul Radev a răspuns solicitărilor venite din partea cancelarului german Friedrich Merz și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au cerut statelor reticente, printre care Bulgaria, Ungaria și Slovacia, să contribuie financiar la acest pachet.

Deși refuză participarea financiară a Sofiei, Radev a subliniat că Bulgaria folosește mecanismul de „abținere constructivă”, ceea ce înseamnă că nu va folosi dreptul de veto pentru a bloca celelalte state membre să ajute Ucraina.

Radev a explicat că Bulgaria se află sub procedura europeană de deficit excesiv, iar Comisia Europeană îi cere constant să își reducă deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB. Din acest motiv, executivul de la Sofia susține că nu își permite să aloce fonduri suplimentare pentru Kiev.

În discuțiile de la Dublin de vineri, Radev a nuanțat ușor poziția și a precizat că Bulgaria este dispusă să discute mecanisme financiare doar cu condiția ca banii să fie folosiți exclusiv pentru activități umanitare, nu pentru achiziția de arme.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a clarificat anterior că interdicția vizează strict donațiile gratuite din rezervele armatei. Industria de apărare a Bulgariei poate continua să vândă muniție și echipamente pe baze comerciale.

De asemenea, Bulgaria continuă să exporte energie electrică către Ucraina și să participe la refacerea infrastructurii energetice și feroviare distruse de război. Mai mult, Sofia s-a declarat dispusă să repare echipamente militare ucrainene avariate în uzinele din Bulgaria.

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