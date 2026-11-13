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Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare

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Comasarea companiilor cu același obiect de activitate și restrângerea cheluielilor s-au dovedit doar o petardă în guvernul Bolojan. Invitat în emisiunea Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu, de la Gândul, ministrul Economiei a declarat că unul dintre obiectivele sale îl reprezintă dispariția a aproximativ 100 de companii de stat care nu-și justifică activitatea. Daniel Zamfir a nominalizat două companii de pe litoral, conduse de o armată de directori și membri în Consiliile de Administrație care se ocupă de același lucru, de telegondola din Mamaia.

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Unul dintre obiectivele guvernului Luca Niculescu, anunțat chiar de președintele PSD, Sorin Grindeanu, este reducerea cheltuielilor prin eliminarea unor companii care nu-și justifică activitatea. Grindeanu a declarat că 100 de companii de stat vor dispărea.

Invitat în emisiunea Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a dat doar un exemplu, dintr-o multitudine, unde ar fi trebuit comasate două societăți cu același obiect de activitate.

La Ministerul Economiei există două companii: Mamaia SA, o companie veche care a mai rămas cu o vilă de vreo 12 camere și două terenuri de tenis, cu cinci directori, cinci angajați și cinci membri în Consiliul de Administrație și mai avem tot la Ministerul Economiei, SC Telegondola Mamaia SA care are Consiliu de Administrație și administrează telegondola din Mamaia. Pot să știu și eu de ce aceste două companii nu au fuzionat ca să nu mai ai câte cinci membri și colo și colo, și directori și Direcție Juridică, și tot?, a declarat ministrul.

Grindeanu: I-am cerut lui Marian Neacşu să fie fără milă

Cel puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea în urma procesului de reorganizare a instituţiilor şi companiilor de stat, a anunţat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, primul proiect în acest sens va fi prezentat luni de vicepremierul Marian Neacşu, căruia liderul social-democrat i-a cerut să coordoneze echipa care se ocupă de acest proces. Grindeanu a menţionat că i-a cerut vicepremierului să analizeze fără menajamente instituţiile şi companiile care pot fi eliminate sau comasate, în special acolo unde există structuri cu atribuţii similare, relatează Agerpres.

Săptămâna viitoare, să ştiţi, luni, Marian Neacşu va ieşi cu primul draft legat de desfiinţare, comasare, reorganizarea instituţiilor şi companiilor de stat. I-am cerut lui Marian Neacşu să fie fără milă. Fără milă (…) Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituţii care se calcă pe picioare (…) Eu vă asigur, nu o să intru în detaliu, o să intre Marian Neacşu şi o să facă o primă prezentare, că sunt pe puţin 100 de entităţi ale statului care vor dispărea”, a declarat Sorin Grindeanu.

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