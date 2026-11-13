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Tentativă de asasinat la Moscova. Un fost oficial ucrainean prorus din perioada lui Viktor Ianukovici a fost grav rănit de explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii

Tentativă de asasinat la Moscova. Un fost oficial ucrainean prorus din perioada lui Viktor Ianukovici a fost grav rănit de explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii
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Vineri, mașina în care se afla Serghei Zavorotnîi, fostul secretar de presă și consilier al premierului ucrainean pro-rus Mîkola Azarov, din perioada lui Viktor Ianukovici, a explodat pe străzile Moscovei. Acesta a supraviețuit deflagrației și a fost transportat la spital în stare gravă.

Explozia a avut loc pe strada Kirovogradskaia din cartierul Chertanovo Severnoie din sudul Moscovei. O mașină Toyota Fortuner a ieșit din curtea unei clădiri rezidențiale și a reușit să parcurgă aproximativ 200 de metri până când s-a produs explozia. Unda de șoc a fost atât de puternică încât a aruncat în aer portiera din partea stângă a mașinii, iar Zavorotnîi a fost aruncat din mașină pe carosabil.

Conform datelor preliminare, un dispozitiv exploziv artizanal a fost plasat sub scaunul șoferului și a detonat la câteva minute după ce mașina a început să se miște. Se ia în considerare și posibilitatea unei explozii în anvelopa din față a mașinii, dar cauza oficială a exploziei nu a fost încă stabilită.

Zavorotnîi a supraviețuit, dar a suferit răni de șrapnel în piept și spate, precum și răni grave la picioare.

Cine este Serghei Zavorotnîi

Zavorotnîi a lucrat până în 2004 în Duma de Stat a Federației Ruse, iar ulterior a ocupat funcția de secretar de presă al premierului Mîkola Azarov.

Zavorotnîi răspândește de ani de zile discursuri anti-ucrainene. Acesta a numit Euromaidanul o lovitură de stat, a acuzat Occidentul că controlează Ucraina din exterior și a condus publicația de știri pro-rusă „Antifașist”. În 2018, împreună cu Oleksii Berdnikov, a publicat cartea „Ianukovici s-a predat. Departamentul de Stat a acceptat. Cum a pierdut Rusia Ucraina”.

Atacurile cu mașini-capcană din Moscova au devenit un fenomen obișnuit în ultimul an. În decembrie 2025, o mașină aparținând generalului-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a fost aruncată în aer pe strada Yaseneva; acesta a murit din cauza rănilor suferite. În martie 2026, un SUV aparținând lui Vasil Prozorov, un fost ofițer SSU care a dezertat în Rusia și a recunoscut că a colaborat cu agențiile de informații rusești din 2014, a explodat la Moscova.

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