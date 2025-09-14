Motivul incredibil pentru care un bărbat și-a UCIS mama, faptă pentru care a fost condamnat la închisoare pe viață: „Mi-am pierdut capul”

Surjit Singh, un britanic în vârstă de 39 de ani, și-a ucis mama, în vârstă de 76 de ani, într-un moment de furie după ce aceasta i-a confiscat telecomanda de la televizor.

Fapta s-a petrecut anul trecut, pe 29 septembrie, dar vineri el a fost condamnat la închisoare pe viață la Curtea Coroanei din Birmingham, informează Metro.co.uk.

Potrivit documentelor din instanţă, bărbatul o alergase pe mama sa, Mohinder Kaur, în jurul casei lor de pe Clarence Road, Handsworth, înainte de a o lovi cu piciorul și a o călca pe cap, gât și membre.

Poliția a intrat cu forța în proprietate, unde a găsit-o pe femeie conştientă, întinsă pe podea. Ea a fost transportată de urgență la Spitalul Regina Elisabeta, însă a fost declarat decesul în aceeași zi.

„Nu am vrut să fac asta. Pur și simplu, mi-am pierdut capul”, a spus Singh, în timp ce se afla în custodia polițiștilor.

Instanța a mai aflat că furia sa a fost alimentată și de o combinație toxică de alcool și cocaină. În ziua dinaintea atacului, Singh consumase 700 ml de whisky, opt până la zece doze de bere și două grame de cocaină, a precizat judecătorul Simon Drew KC.

De asemenea, se certase şi cu fratele său, căruia i-a aruncat cărămizi în grădină, anterior o pălmuise şi pe sora, amenințând-o că „îi va stinge luminile”.

Mai mult, în instanță s-a aflat că în noaptea atacului, mama lui Singh l-a criticat pentru starea sa de ebrietate și l-a obligat să părăsească locuința.

Singh avea singur grijă de mama sa, se ocupa de cumpărături, precum și de gestionarea finanțelor ei. Acum, el a pledat vinovat de crimă, la audierea preliminară.

