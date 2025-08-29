Motivul pentru care bărbatul acuzat de HĂRȚUIREA Andrei și a familiei Măruță nu s-a prezentat la proces: „Nu am realizat ce se întâmplă”

Bărbatul împotriva căruia Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție, explică în exclusivitate pentru CANCAN.RO de ce nu a fost prezent la proces. Acesta susține că a fost o neînțelegere legată de data audierii și că totul i-ar fi fost o înscenare.

Marian V., bărbatul acuzat de hărțuirea Andrei și a familiei acesteia, nu s-a prezentat la procesul care a avut loc joi, 21 august, când magistrații au decis montarea unei brățări de monitorizare ce trebuie purtată timp de un an.

Bărbatul susține că totul a fost o înscenare și că persoana care ar fi orchestrat situația este apropiată familiei Măruță, cu care ar fi avut anterior o altercație. „Mi-a dat cu semnul întrebării!”, declară bărbatul, explicând că motivul absenței la proces a fost o confuzie legată de data audierii.

