Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol

Două creaturi de numai 3 centimetri lungime au provocat panică în apele din Guardamar de Segura, sud-estul Spaniei, fapt care a determinat autoritățile locale să închidă plajele.

Poliția din Guardamar a spus pe Facebook că este vorba despre doi melci de mare:



„Din cauza apariției dragonului albastru (Glaucus atlanticus) și din motive de siguranță a cetățenilor, am interzis înotul pe toate plajele municipale până la noi ordine”.

Cu toate că are numai 3 centimetri lungime, creatura marină poate să fie extrem de periculoasă. Se hrănește cu animale veninoase ca meduzele portugheze, cărora le poate „recicla” veninul, folosindu-l pentru alte ținte, potrivit CNN.

„Contactul cu acest animal marin poate fi periculos și poate provoca arsuri dureroase pe piele”, a avertizat poliția, îndemnând oamenii să nu ia contact direct.

Joi, interdicția de înot a fost ridicată, însă autoritățile au îndemnat în continuare la prudență. Astfel, primarul José Luis Sáez a sfătuit publicul să anunțe autoritățile dacă mai observă astfel de creaturi și să nu le atingă, nici chiar cu mănuși. În caz de înțepătură, zona afectată trebuie clătită cu apă sărată și este necesară asistență medicală.

Dragonii albaștri se întâlnesc rar în Marea Mediterană, fiind mai frecvenți în apele temperate și tropicale ale Oceanelor Atlantic, Pacific și Indian. Aceștia sunt purtați de curenții oceanici și de vânt.

Coasta mediteraneană din jurul Alicante, cu clima însorită, stânci și numeroase plaje, este una dintre cele mai populare destinații turistice din Spania. Iar descoperirea acestor creaturi marine a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor și al turiștilor. Autoritățile continuă să monitorizeze situația ca să asigure siguranța vizitatorilor pe plajele din Guardarmar del Segura.

Dragonul albastru sau Glaucus atlanticus, este o specie de melc de mare fără carapace, care trăiește în apele temperate și tropicale din toată lumea. Are un corp mic, de circa 3-5 cm lungime, cu o colorare distinctivă: partea dorsală este gri-argintie, iar abdomenul este albastru cu alb. Colorarea aceasta îi oferă un camuflaj dublu, făcându-l greu de observant de către prădătorii subacvatici și aerieni.

El este un prădător nemilos, care se hrănește cu organisme veninoase din neuston, precum meduzele portugheze, „butonul albastru” și „navigatorul plutitor”. El fură celulele urzicătoare de la prada sa și le stochează în corp, putând mai apoi să folosească veninul în propria apărare. Înțepătura acestuia poate fi extrem de dureroasă și chiar periculoasă pentru om, în funcție de cantitatea de venin depozitată.

Autorul recomandă:

Top plaje și restaurante la Mediterana. La ce trebuie să te aștepți, surprize pe măsură

Stațiunea din România cu pericol mare de înec în 2025. Au apărut gropi adânci de 3 metri în mare, chiar lângă plajă