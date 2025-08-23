Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol

Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol

23 aug. 2025, 11:10, Actualitate
Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Două creaturi de numai 3 centimetri lungime au provocat panică în apele din Guardamar de Segura, sud-estul Spaniei, fapt care a determinat autoritățile locale să închidă plajele.

Poliția din Guardamar a spus pe Facebook că este vorba despre doi melci de mare:

„Din cauza apariției dragonului albastru (Glaucus atlanticus) și din motive de siguranță a cetățenilor, am interzis înotul pe toate plajele municipale până la noi ordine.

Cu toate că are numai 3 centimetri lungime, creatura marină poate să fie extrem de periculoasă. Se hrănește cu animale veninoase ca meduzele portugheze, cărora le poate reciclaveninul, folosindu-l pentru alte ținte, potrivit CNN.

Contactul cu acest animal marin poate fi periculos și poate provoca arsuri dureroase pe piele”, a avertizat poliția, îndemnând oamenii să nu ia contact direct.

Joi, interdicția de înot a fost ridicată, însă autoritățile au îndemnat în continuare la prudență. Astfel, primarul José Luis Sáez a sfătuit publicul să anunțe autoritățile dacă mai observă astfel de creaturi și să nu le atingă, nici chiar cu mănuși. În caz de înțepătură, zona afectată trebuie clătită cu apă sărată și este necesară asistență medicală.

Dragonii albaștri se întâlnesc rar în Marea Mediterană, fiind mai frecvenți în apele temperate și tropicale ale Oceanelor Atlantic, Pacific și Indian. Aceștia sunt purtați de curenții oceanici și de vânt.

Coasta mediteraneană din jurul Alicante, cu clima însorită, stânci și numeroase plaje, este una dintre cele mai populare destinații turistice din Spania. Iar descoperirea acestor creaturi marine a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor și al turiștilor. Autoritățile continuă să monitorizeze situația ca să asigure siguranța vizitatorilor pe plajele din Guardarmar del Segura.

Dragonul albastru sau Glaucus atlanticus, este o specie de melc de mare fără carapace, care trăiește în apele temperate și tropicale din toată lumea. Are un corp mic, de circa 3-5 cm lungime, cu o colorare distinctivă: partea dorsală este gri-argintie, iar abdomenul este albastru cu alb. Colorarea aceasta îi oferă un camuflaj dublu, făcându-l greu de observant de către prădătorii subacvatici și aerieni.

El este un prădător nemilos, care se hrănește cu organisme veninoase din neuston, precum meduzele portugheze, butonul albastruși navigatorul plutitor”. El fură celulele urzicătoare de la prada sa și le stochează în corp, putând mai apoi să folosească veninul în propria apărare. Înțepătura acestuia poate fi extrem de dureroasă și chiar periculoasă pentru om, în funcție de cantitatea de venin depozitată.

Autorul recomandă:

Top plaje și restaurante la Mediterana. La ce trebuie te aștepți, surprize pe măsură

Stațiunea din România cu pericol mare de înec în 2025. Au apărut gropi adânci de 3 metri în mare, chiar lângă plajă

Citește și

ACTUALITATE Un fost complice la una dintre crimele comise de fugarul Emil Gânj, prin în Germania. Era urmărit internațional pentru două infracțiuni
12:33
Un fost complice la una dintre crimele comise de fugarul Emil Gânj, prin în Germania. Era urmărit internațional pentru două infracțiuni
ACTUALITATE O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
11:58
O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
ACTUALITATE Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe
11:56
Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe
ACTUALITATE Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
11:32
Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
ACTUALITATE Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
11:04
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
POLITICĂ Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
10:35
Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Ministrul Apărării dezminte zvonurile alarmiste: Nu începe niciun război
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Cu ce se ocupa, de fapt, criminalul profesoarei de germană, din Craiova? Părea familia liniștită, fără pic de lipsuri, însă realitatea era cu totul și cu totul diferită!
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu ochii noștri după doar o singură oră de privit în telefon?