PĂSTRĂV la cuptor cu lămâie, rețeta simplă care face dintr-o cină obișnuită un adevărat festin. Secretul de care trebuie să ții cont

Păstrăvul gătit la cuptor cu felii de lămâie este printre cele mai rafinate și, totodată, accesibile rețete pe bază de pește. Acest preparat simplu se remarcă prin aroma discretă a lămâii, care echilibrează perfect gustul delicat al păstrăvului.

Indiferent ce rețetă preferi – clasică sau cu legume -, este alegerea perfectă pentru o seară reușită.

Păstrăv la cuptor cu lămâie

Pentru o cină rapidă și gustoasă, care să impresioneze oaspeții, ai nevoie de doar câteva ingrediente:

4 păstrăvi proaspeți

2 lămâi

4 căței de usturoi

ulei de măsline

sare

piper

pătrunjel verde.

Mod de preparare:

Peștii se curăță și se condimentează atât pe interior, cât și pe exterior. În interiorul lor se așază felii de lămâie, jumătăți de usturoi și puțin pătrunjel. Păstrăvii se pun într-o tavă, pe hârtie de copt, se stropesc cu ulei de măsline și se acoperă cu câteva felii subțiri de lămâie.

Se coc la 180°C, timp de 25 de minute, până când carnea devine albă și se desprinde ușor de pe oase.

Acest păstrăv la cuptor cu lămâie se servește simplu, cu o salată verde sau cu o garnitură ușoară de cartofi.

Păstrăv la cuptor cu legume

Pentru un preparat mai consistent, se poate opta pentru păstrăv cu legume. Pe lângă ingredientele de bază, mai sunt necesari câțiva morcovi, dovlecei, ardei gras și ceapă roșie.

Legumele se taie, se asezonează și se așează într-o tavă, peste ele fiind adăugați păstrăvii pregătiți ca în rețeta clasică. Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptor la 180°C pentru aproximativ 35 de minute. Spre final, folia se îndepărtează, pentru ca peștele să prindă o crustă aurie.

În această variantă, legumele coapte la cuptor țin loc de garnitură. Veți avea o cină completă și echilibrată.

Indiferent de rețeta aleasă, calitatea peștelui este esențială, așa că atenție când îl cumpărați: un păstrăv proaspăt are ochii limpezi și branhiile roșii. Iar secretul pe care îl știu toți marii bucătari este următorul: lămâia trebuie folosită atât în interior, cât și la exterior, pentru un plus de aromă și frăgezime.

