Motivul pentru care mulți dintre tinerii care folosesc TROTINETE electrice riscă dosare penale. Este vorba de o nouă modă periculoasă

O nouă modă periculoasă prinde în mrejele ei tot mai mulți adolescenți care merg pe trotinete sau biciclete electrice puternice. Pentru a fi acceptați într-un anumit grup sau pentru a obţine recunoașterea membrilor acestuia, tinerii îndeplinesc provocări la limita legii sau chiar ilegale. Se filmează și apoi postează imaginile pe internet. Poliția atrage atenția că aceștia riscă dosare penale.

Un adolescent a fost filmat pe una dintre străzile Bucureștiulu, în timp ce sustrăgea un pachet din geanta unui livrator, potrivit TVR Info. Scena a fost surprinsă de un creator de conținut cunoscut pentru promovarea mersului cu trotinetă prin oraș, care se delimitează însă de această faptă și chiar o condamnă.

În alte orașe, precum Galați, unii trotinetiști au filmat amuzați în timp ce polițiștii nu reușeau să prindă un camarad de-al lor care mergea cu viteză foarte mare. Astfel de fapte încep să facă parte dintr-un fenomen, avertizează reprezentanți ai pieței, familiarizați cu tendințele din rândul utilizatorilor de trotinete.

„Trebuie să facă tot felul de fapte din astea ilegale pentru a fi acceptați în anumite grupuri sau pentru a avea recunoaștere. Provoacă Poliția sau fac tot felul de treceri pe roșu, chestii care sunt aproape la limita legalității și chiar peste. Cel mai adesea se filmează, pun filmările respective, ca să aibă acceptarea grupurilor de discuție sau a găștii de prieteni” precizează Costin Costea, dealer de trotinete electrice. „În momentul în care acasă primesc telefoane scumpe în loc de timp cu părinții, ei au nevoie de emoție, de împărtășire, de echilibru sufletesc pe care, dacă nu îl obțin acasă, îl obțin din gașcă. Găștile nu sunt întotdeauna cele mai bune și atunci pentru a avea recunoaștere și stimă de sine, îi conduc și către astfel de căi”, a explicat acest fenomen sociologul Gelu Duminică.

Polițiștii atrag atenția că ceea ce poate părea o joacă poate avea repercusiuni serioase.

„Vorbim despre tulburarea ordinii și liniștii publice, punerea în pericol a siguranței rutiere prin nerespectarea regulilor de circulație, furt în cazurile în care sunt sustrase bunuri, dar și alte fapte care pot fi încadrate ca infracțiuni. Reamintim că orice faptă are consecințe de la sancțiuni contravenționale, până la răspundere penală” – Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt, Poliţia Română.

Chiar și fără aceste acte de teribilism, mersul pe trotinetele electrice poate deveni o aventură periculoasă, mai ales dacă nu sunt respectate regulile rutiere.

La începutul acestei luni, zeci de minori au fost filmați în Timișoara în timp ce goneau haotic, pe ambele benzi, printre mașini, blocând chiar și unele intersecții. Mulți dintre ei au fost identificați și sancționați de polițiști.

Conform celor mai noi statistici ale Poliției, numai în primele 7 luni ale acestui an s-au produs peste 1.500 de accidente în care au fost implicați conducătorii trotinetelor electrice în urma cărora au decedat 8 persoane. De două ori mai multe față de anul trecut. Important de spus este faptul că 80% din accidente s-au produs din vina conducătorilor acestor vehicule.