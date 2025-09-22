Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care mulți dintre tinerii care folosesc TROTINETE electrice riscă dosare penale. Este vorba de o nouă modă periculoasă

Motivul pentru care mulți dintre tinerii care folosesc TROTINETE electrice riscă dosare penale. Este vorba de o nouă modă periculoasă

22 sept. 2025, 22:32, Actualitate
Motivul pentru care mulți dintre tinerii care folosesc TROTINETE electrice riscă dosare penale. Este vorba de o nouă modă periculoasă
FOTO - Captură video

O nouă modă periculoasă prinde în mrejele ei tot mai mulți adolescenți care merg pe trotinete sau biciclete electrice puternice. Pentru a fi acceptați într-un anumit grup sau pentru a obţine recunoașterea membrilor acestuia, tinerii îndeplinesc provocări la limita legii sau chiar ilegale. Se filmează și apoi postează imaginile pe internet. Poliția atrage atenția că aceștia riscă dosare penale.

Un adolescent a fost filmat pe una dintre străzile Bucureștiulu, în timp ce sustrăgea un pachet din geanta unui livrator, potrivit TVR Info. Scena a fost surprinsă de un creator de conținut cunoscut pentru promovarea mersului cu trotinetă prin oraș, care se delimitează însă de această faptă și chiar o condamnă.

În alte orașe, precum Galați, unii trotinetiști au filmat amuzați în timp ce polițiștii nu reușeau să prindă un camarad de-al lor care mergea cu viteză foarte mare. Astfel de fapte încep să facă parte dintr-un fenomen, avertizează reprezentanți ai pieței, familiarizați cu tendințele din rândul utilizatorilor de trotinete.

„Trebuie să facă tot felul de fapte din astea ilegale pentru a fi acceptați în anumite grupuri sau pentru a avea recunoaștere. Provoacă Poliția sau fac tot felul de treceri pe roșu, chestii care sunt aproape la limita legalității și chiar peste. Cel mai adesea se filmează, pun filmările respective, ca să aibă acceptarea grupurilor de discuție sau a găștii de prieteni” precizează Costin Costea, dealer de trotinete electrice.

„În momentul în care acasă primesc telefoane scumpe în loc de timp cu părinții, ei au nevoie de emoție, de împărtășire, de echilibru sufletesc pe care, dacă nu îl obțin acasă, îl obțin din gașcă. Găștile nu sunt întotdeauna cele mai bune și atunci pentru a avea recunoaștere și stimă de sine, îi conduc și către astfel de căi”, a explicat acest fenomen sociologul Gelu Duminică.

Polițiștii atrag atenția că ceea ce poate părea o joacă poate avea repercusiuni serioase.

„Vorbim despre tulburarea ordinii și liniștii publice, punerea în pericol a siguranței rutiere prin nerespectarea regulilor de circulație, furt în cazurile în care sunt sustrase bunuri, dar și alte fapte care pot fi încadrate ca infracțiuni. Reamintim că orice faptă are consecințe de la sancțiuni contravenționale, până la răspundere penală” – Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt, Poliţia Română.

Chiar și fără aceste acte de teribilism, mersul pe trotinetele electrice poate deveni o aventură periculoasă, mai ales dacă nu sunt respectate regulile rutiere.

La începutul acestei luni, zeci de minori au fost filmați în Timișoara în timp ce goneau haotic, pe ambele benzi, printre mașini, blocând chiar și unele intersecții. Mulți dintre ei au fost identificați și sancționați de polițiști.

Conform celor mai noi statistici ale Poliției, numai în primele 7 luni ale acestui an s-au produs peste 1.500 de accidente în care au fost implicați conducătorii trotinetelor electrice în urma cărora au decedat 8 persoane. De două ori mai multe față de anul trecut. Important de spus este faptul că 80% din accidente s-au produs din vina conducătorilor acestor vehicule.

Citește și

POLITICĂ Ionuț Moșteanu, explicații despre ședința CSAT, după intrarea dronei rusești în spațiul aerian al României: „E doar o clarificare operațională”
21:54
Ionuț Moșteanu, explicații despre ședința CSAT, după intrarea dronei rusești în spațiul aerian al României: „E doar o clarificare operațională”
ACTUALITATE 123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România
21:31
123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România
POLITICĂ Moșteanu, SFIDARE totală la adresa românilor: „România are mult mai multă nevoie de Bolojan, decât are Bolojan nevoie de scaunul de prim-ministrul”
21:02
Moșteanu, SFIDARE totală la adresa românilor: „România are mult mai multă nevoie de Bolojan, decât are Bolojan nevoie de scaunul de prim-ministrul”
ULTIMA ORĂ INCENDIU la acoperișul unei clădiri de birouri din Brașov. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale
20:55
INCENDIU la acoperișul unei clădiri de birouri din Brașov. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale
POLITICĂ Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească: „Armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO”
20:44
Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească: „Armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare. Cu alte cuvinte, România s-a încurcat până acum în proceduri și în minciuni. Drona “rusească” nu a fost doborâtă pentru că nimeni nu și-a asumat ordinul
20:23
Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare. Cu alte cuvinte, România s-a încurcat până acum în proceduri și în minciuni. Drona “rusească” nu a fost doborâtă pentru că nimeni nu și-a asumat ordinul
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
România va fi lovită de ciclon! Urmează temperaturi scăzute, cu ploi și vijelii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Mama lui Fuego, imagini unice. Artistul a făcut publică o poză cu cea care i-a dat viațî
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice