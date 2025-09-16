Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate, de la 1 septembrie. Este vorba de foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Rămași fără protecție, aceștia riscă să ajungă la spital doar atunci când sunt grav bolnavi sau se vor trata parțial, numai la Urgență. Din acest motiv, camerele de gardă s-ar putea aglomera .

Deja… la recepțiile spitalelor ajung tot mai des bolnavi care au nevoie de internare, dar nu au asigurare de sănătate, iar aistenții le explică unde trebuie să plătească voluntar contribuția la sănătate, dacă vor să beneficieze de servicii de sănătate de bază.

Cei care s-au asigurat voluntar deja au făcut asta pentru că au mare nevoie de medic.

„Ne-am asigurat, pentru că a fost accidentul ăsta. Trebuia să plătească spitalizarea”, spune unul dintre pacienți.

La adoptarea primului pachet de măsuri fiscale, Guvernul a anunțat că 650.000 de persoane din întreaga țară își pierd de la 1 septembrie calitatea de coasigurat al sistemului național de sănătate.

Într-un răspuns pentru Știrilor ProTV, ANAF a precizat că pentru 16.300 de persoane au plătit cei care îi aveau în întreținere, iar alți 41.500 s-au prezentat personal la ghișee să achite contribuția.

„Procentul este de 10 la sută. Este mic, dar eu am încredere că toate aceste persoane care vor avea nevoie de asistență medicală se vor prezenta la casele de asigurări de sănătate” – Ancuța Daisa, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Brașov.

O jumătate de milion de oameni sunt în acest moment neasigurați și mai pot beneficia doar de servicii de urgență.

Un coasigurat plătește pentru un an de asigurare de sănătate în sistemul public 2.430 de lei.

Suma poate fi achitată în două etape: un sfert la momentul completării formularului, iar restul până în luna mai a anului viitor.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia