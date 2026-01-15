Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care proprietarul unei clădiri din Caracal are de platit un impozit de 13.000 de lei. Primarul a explicat majorarea taxelor cu 500%

15 ian. 2026, 22:53, Actualitate
Motivul pentru care proprietarul unei clădiri din Caracal are de platit un impozit de 13.000 de lei. Primarul a explicat majorarea taxelor cu 500%
FOTO - Caracter ilustrativ

Primăria Caracal a decis să supraimpoziteze cu 500% clădirile neîngrijite și lăsate în paragină de către proprietarii lor. Din 2023 până în prezent, pentru astfel de imobile, au fost emise 24 de hotărâri prin care impozitul a fost crescut cu 500%, potrivit primarului acestui municipiu, Ion Doldurea, citat de Agerpres.

Edilul a precizat că una dintre clădiri pentru care a fost aplicat un impozit de cinci ori mai mare este situată chiar în centrul orașului, fiind vorba de fostul restaurant „Caracal”, imobil cu etaj ce datează de dinainte de Primul Război Mondial.

Pentru acest imobil, aflat în categoria clădirilor nerezidențiale, proprietarul a plătit anul acesta un impozit de aproximativ 13.000 de lei, după ce în anii 2023, 2024 și 2025 a plătit câte 6.400 de lei, iar până în 2022 impozitul era de 1.270 de lei.

Ion Doldurea a mai spus că, începând din anul 2023, când a intrat în vigoare o hotărâre a Consiliului Local Caracal privind majorarea cu 500% a impozitelor pentru clădirile lăsate neîngrijite, municipalitatea a aplicat 24 de hotărâri pentru impozite pe clădiri mărite de cinci ori.

Proprietarii de imobile care lasă clădirile în paragină riscă să plătească impozite majorate cu până la 500%!

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: captură video

„În toate aceste 24 de cazuri de impozite pe clădiri majorate, pentru că imobilele erau neîngrijite, proprietarii au plătit. Au fost și câteva contestații, dar până la urmă au plătit. Noi vrem ca până la urmă să găsească soluții să le consolideze, să le întrețină, să nu mai fie un pericol”, a spus acesta.

În municipiul Caracal sunt aproximativ 150 de clădiri vechi de patrimoniu, printre care și unele aflate în proprietatea municipalității și reabilitate, cum sunt muzeul biblioteca, teatrul, Casa Hagiescu – Miriște (Muzeul de etnografie), Casa Memorială Iancu Jianu.

