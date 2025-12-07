Prima pagină » Actualitate » Noua formulă de impozitare a locuințelor începând cu 1 ianuarie 2026. Cine va plăti mai mulți bani

07 dec. 2025, 13:59, Actualitate
Începând cu 1 ianuarie 2026 se schimbă substanțial modul în care este stabilit impozitul pe locuințe. Potrivit noilor prevederi, în unele cazuri reevaluarea valorii impozabile a clădirilor ar putea aduce creșteri chiar și cu 80% a sumelor achitate la stat.

Totodată, dispar reducerile acordate până acum locuințelor construite înainte de 1990.

Ce se schimbă în mod concret

În plus, pentru proprietățile considerate de lux, va apărea o taxă suplimentară.

Toate aceste modificări înseamnă că unii proprietari vor achita sume mai mari de bani la impozitul pe casă.

Iată ce se schimbă în mod concret:

  • Valoarea impozabilă crește – impozitul anual va fi calculat plecând de la o valoare a imobilului mai ridicată decât până acum;
  • Dispar facilitățile pentru clădirile vechi – locuințele ridicate înainte de 1990 nu vor mai beneficia de impozite reduse;
  • Apare o taxă pentru locuințele considerate „premium” – proprietățile evaluate la peste 2,5 milioane de lei vor fi taxate suplimentar, pe lângă impozitul obișnuit.

În continuare, impozitul se va calcula  în funcție de suprafaţa locuinţei, valoarea actualizată a clădirii şi cota stabilită de primărie (între 0,2% și 0,8%). Însă, eliminarea reducerilor și reevaluarea valorii vor duce la creșteri importante față de anii trecuți.

Noile reguli vor afecta în special proprietarii locuințelor mai vechi, care pierd scutirile pentru vechime. De asemenea, și persoanele cu imobile în zone urbane unde valorile declarate sunt deja mari vor fi afectate, la fel și deținătorii de proprietăți din segmentul „premium”, care vor achita o taxă suplimentară. În fine, gospodăriile cu mai multe imobile vor resimți majorarea impozitului, pentru care pachetul fiscal aduce creșteri și la alte tipuri de taxe locale.

Impozite foarte mari pentru clădirile neîngrijite

În anumite zone, cum ar fi Sectorul 1 din București, clădirile declarate „neîngrijite” (cele care au fațade deteriorate, de exemplu) ar putea avea parte de majorări extreme ale impozitului. În astfel de cazuri, s-a anunțat că impozitul ar putea fi mărit chiar și de cinci ori.

Pe cale de consecință, proprietarii care nu efectuează lucrările necesare vor achita impozite considerabil mai mari.

Așadar, dacă deții o proprietate într-un mare oraș, urmărește deciziile primăriei privind cotele de impozitare, deoarece acestea pot diferi de la o localitate la alta.

